Ранее судимую женщину задержали в Москве по подозрению в кражах из магазинов
Полицейские задержали ранее судимую женщину по подозрению в кражах со взломом из магазинов на Большой Якиманке. Об этом агентству новостей «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по столице Владимир Васенин.
«Против задержанной возбудили дела по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы», - уточнил он.
Известно, что женщина вскрыла двери двух магазинов на Большой Якиманке, пробралась туда и похитила из касс денежные средства. Злоумышленницу задержали в Смоленской области. Похищенные средства она успела потратить.
В среду, 8 ноября, московские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Басманном районе.