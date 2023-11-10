Ранее судимую женщину задержали в Москве по подозрению в кражах из магазинов

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«Против задержанной возбудили дела по части второй статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленница находится под подпиской о невыезде. Фигурантке грозит до пяти лет лишения свободы», - уточнил он.

Известно, что женщина вскрыла двери двух магазинов на Большой Якиманке, пробралась туда и похитила из касс денежные средства. Злоумышленницу задержали в Смоленской области. Похищенные средства она успела потратить.

В среду, 8 ноября, московские полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда в Басманном районе.