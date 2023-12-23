Ранее осужденного за убийство участника СВО отправили под стражу в Петербурге

«Следователи СК совместно с сотрудниками МВД задержали 67-летнего Александра Тютина. Суд удовлетворил меру пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в пресс-службе.

Фигурант проходит по статье «Организация приготовления к убийству по найму». По версии следствия, в декабре 2023 года он искал исполнителя для убийства мужчины, который проживает в Турции, за денежное вознаграждение.

Однако Тютину не удалось довести замысел до конца, поскольку «киллер» сообщил о подготовке преступления в правоохранительные органы.

В январе 2021 года подсудимого приговорили к 23-летнему сроку за организацию убийства бывшего партнера по бизнесу, его жены и двух детей. Также в 2018 году он готовил убийство сестры бывшей супруги, но не успел довести его до конца. С июля 2022 года по январь 2023-го Тютин принимал участие в СВО в составе ЧВК.