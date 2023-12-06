Работу следователей на месте убийства Ильи Кивы сняли на видео

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Киву нашли мертвым вечером 6 декабря в Подмосковье. Следователи предварительно установили, что в политика выстрелили из неизвестного оружия. В СК уже возбудили уголовное дело и прорабатывают несколько версий произошедшего.

В ГУР Минобороны Украины заявили, что к убийству экс-депутата Рады имеет отношение СБУ : его гибель в ведомстве назвали результатом спецоперации украинских силовиков.









На территорию отеля никого из представителей СМИ не пускают. Какие-либо комментарии правоохранители тоже не дают.

На видео попали закрытые ворота с надписью «Частная территория. Проезд/проход по пропускам» и машины Следственного комитета и полиции.