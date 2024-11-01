Работу подпольной нарколаборатории пресекли в Домодедове

Спецслужбам удалось выяснить, что 40-летний местный житель производил мефедрон на арендованном для этого дачном участке. Его задержали с поличным и изъяли оборудование, реактивы и 29 килограммов уже готового наркотика, который мужчина планировал расфасовать и распространять через закладки.

Против наркопроизводителя возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

В сентябре похожий случай произошел в городском округе Шаховская. Тогда мужчину задерживали сотрудники Росгвардии и МВД.