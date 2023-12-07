Работу криминалистов в школе Брянска после стрельбы сняли на видео

В кадр попали правоохранители в холле учебного заведения и специалисты, которые осматривали класс, где сдвинули часть столов учеников.

По данным следователей , стрельбу в классе устроила 14-летняя ученица, которая принесла в школу помповое ружье. В результате происшествия погибли два человека, в том числе сама стрелявшая.

Пять человек получили ранения различной степени тяжести. Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что, по предварительным данным, школьница принесла в школу охотничье ружье своего отца. По информации СМИ, родителя девочки задержали, но пока он проходит в статусе свидетеля.

Губернатор Брянской области Александр Богома з принес соболезнования родным ребенка, умершего после получения ранения.