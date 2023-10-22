Работники омского детдома, где избили 16-летнюю девушку, попали под уголовное дело

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Видео с избиением появилось в Сети еще в сентябре. По предварительным данным, сверстница решила таким образом наказать девушку за опоздание на ужин. Кроме того, пострадавшую заставили мыть сантехнику. Другие воспитанники учреждения сняли происходящее на камеру и выложили кадры в интернет.

Уголовное дело возбудили по статье о халатности. Следователи работают на месте и проверяют информацию о том, что случай избиения в детдоме мог быть не единственным.

«В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям не только работников детского дома, но и несовершеннолетней, причинившей побои», - указали в пресс-службе.

Ранее в Сети появилось видео, на котором девятиклассники из Химок избивают сверстников в московском «Авиапарке». В результате их действий пострадали как минимум четыре школьника.