Работающего в детском саду педофила задержали в Ленобласти
Счастливая случайность помогла заведующей детского сада из Всеволожска в Ленинградской области поймать педофила, который работал в дошкольном учреждении сторожем. Подробности сообщил Telegram-канал Baza.
По данным журналистов, 67-летний мужчина насиловал свою семилетнюю внучку и дочь племянницы, которая уже ходила в школу. Весь процесс он снимал на видео, а записи скидывал на флешки, которые хранил на работе. В один из дней мужчина забыл убрать носители подальше от посторонних глаз и они попались на глаза заведующей.
Удивленная такому обилию флешек женщина решила узнать, какие данные хранит сторож. Ознакомившись со страшными кадрами женщина обратилась в полицию.
Сторожа задержали и обвинили в насильственных действиях сексуального характера. В ходе обыска следователи изъяли 13 карт памяти, шесть флешек, семь фотоаппаратов и два диктофона.
Насильника одиннадцатилетней школьницы сейчас разыскивают в городском округе Подольск. Заявление в полицию написала мать пострадавшей девочки. Следователи завели уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.
Как сообщал источник «360» злоумышленник втерся в доверие школьницы рассказом о том, что ему негде ночевать после ссоры с сожительницей. Девочка отвела мужчину в заброшенную больницу , где он под угрозой расправы над ней надругался.