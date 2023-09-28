Работавшего на военную разведку Украины россиянина задержали в Севастополе

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Мужчина подозревается в преступлении по статье о госизмене, указали в ЦОС. По данным ФСБ, в 2022 году задержанный, решив уклониться от мобилизации, сбежал в одну из стран СНГ.

Затем он сам обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего был завербован.

По заданию иностранной спецслужбы мужчина устроился на работу в организацию, занимавшуюся строительством фортификационных сооружений в Крыму. Все собранные сведения злоумышленник передавал ГУР Украины.

По решению Ленинского районного суда Севастополя задержанного поместили под стражу. Расследование продолжается.

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