08 декабря 2024, 00:04

Рабочие застрелили начальника в Башкирии и до смерти забили его жену

РИА «Новости»
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Двое рабочих жестоко расправились со своим начальником и его супругой. Поводом для убийства стали деньги, сообщал Телеграм-канал Shot.

По данным журналистов, мужчины приехали в Белорецк из Кемерова и устроились на работу к частному предпринимателю. Позже они задумала похитить его имущество.

Злоумышленники влезли в дом работодателя в его отсутствие. Когда они уже собирались унести лежавшие там деньги и оружие, хозяин дома с женой вернулся из поездки.

Рабочие застрелили мужчину, а его супругу связали и избили. Женщина умерла от смертельных травм. Подозреваемые пытались скрыться на черном джипе, но их успели задержать в Иглинском районе Башкортостана. Сейчас они находятся в СИЗО.

Убийства Башкирия Преступления Мужчины
07 декабря 2024, 23:28
Задержание террористов в Дагестане сняли на видео
РИА «Новости»
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Силовики допросили 12 подозреваемых в подготовке теракта в Дагестане. Они дали признательные показания. Региональное управление ФСБ сняло операцию по поимке преступников на видео, сообщило РИА «Новости».

Задержанные в Дагестане мужчины состояли в террористической ячейке , которая планировала крупный теракт. Силовики изъяли у них два самодельных взрывных устройства, тонну аммиачной селитры, боеприпасы и оружие. Подозреваемые дали признательные показания.

«Вода и электроспички, ацетон предназначались для детонатора. Планировали готовить взрывчатое устройство», - сказал один из задержанных.

Следственное подразделение УФСБ России по Дагестану возбудило уголовное дело о приготовлении к теракту организованной группой, незаконном изготовлении взрывчатых веществ и создании террористического сообщества. В ближайшее время суд изберет подозреваемым меру пресечения.

Серию терактов предотвратили в Казахстане. Силовики задержали 44 человека. Некоторых подозреваемых экстрадировали из Сирии и Турции.

Задержания Уголовное дело Дагестан Терроризм ФСБ
07 декабря 2024, 12:36
Россиян предупредили о новом мошенничестве с полисами ОМС
РИА «Новости»
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Мошенники придумали способ получить доступ к «Госуслугам» при помощи полиса ОМС. Они рассказывают жертвам легенду о необходимости обновления персональных данных, иначе полис деактивируется, рассказала РИА «Новости» эксперт проекта Народного фронта «За права заемщиков», куратор платформы «Мышеловка» Алла Храпунова.

«На сегодняшний день мы фиксировали рассказы мошенников о том, что из-за обязательного обновления данных действующий у человека полис перестанет работать, дезактивируется», - сообщила Храпунова.

Цель злоумышленников - получение кода аутентификации из СМС, который дает возможность войти в личный кабинет на сайте госуслуг. Храпунова напомнила, что код из СМС нельзя передавать никому ни при каких условиях. Страховые компании делают обновления полисов самостоятельно, на «Госуслугах» они обновляются автоматически.

Мошенники стали обманывать россиян даже с помощью цветов. Курьер доставляет букет, а потом просит прислать код из СМС якобы для заполнения отчетности.

Мошенничество Госуслуги
06 декабря 2024, 20:56
«Напали трое». Мать раненого школьника в Краснодаре рассказала о поножовщине
Телеканал «360»
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Поножовщина в школе № 94 в Краснодаре произошла из-за конфликта пострадавших с подростками из параллельного класса. Ученики-иностранцы устроили разборку из-за того, что те застали их за издевательствами над младшими школьниками, рассказала 360.ru мать одного из трех потерпевших.

«Причины нападения таковы, что там ходить по коридору нельзя, просто мимо проходить. Дети проходили, а эти армяне стояли и щемили младших каких-то детей из пятого-шестого класса», - отметила она.

Сын-восьмиклассник женщины вместе с другом прошли мимо, и хулиганам это якобы не понравилось. Они потребовали, чтобы подростки отвернулись и ушли.

«Сын сказал, мол, где хочу, там и хожу. Они велели, чтобы на следующей перемене приходил на разборки. Он, говорит, вышел из класса после окончания урока, и напали трое. Четвертый потом присоединился», - сказала собеседница 360.ru.

На сына женщины, по ее словам, напали первым, поэтому он получил самые серьезные травмы - колото-резаные раны у ребра в районе сердца, в живот и в бедро. За него заступились братья-близнецы, им тоже досталось. У одного подростка, заверила женщина, диагностировали сотрясение мозга, у другого - колотые раны.

«Состояние сына стабильное, нормальное. Врачи занимаются, зашивают раны», - сказала она.

Учителя отреагировали на произошедшее оперативно, рассказал источник 360.ru. Они завели детей в кабинеты, а завуч сделала объявление по громкоговорителю. Очевидцев пригласили в приемную. Когда детей отпустили, и они собирались домой, в школу приехала полиция.

В общей сложности пострадали пять человек. Последствия поножовщины сняли на видео. Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве и халатности.

Драки Уголовное дело Школы Краснодар Школьники Избиения
06 декабря 2024, 20:40
После поножовщины в школе Краснодара завели дело
РИА «Новости»
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В Краснодаре возбудили уголовное дело после конфликта с поножовщиной в одной из школ, в  результате которого пострадали дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, сегодня в одной из школ поселка Российское в ходе конфликта несовершеннолетний ученик причинил ножевые ранения двум сверстникам. Их доставили в больницу. Угрозы их жизни нет.

В СК отметили, что точное количество пострадавших в результате инцидента уточняется. Также правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц учебного учреждения.

Ранее стало известно, что ученик восьмого класса напал с ножом на детей в краснодарской школе. Причиной конфликта стала песня рэпера Алишера Моргенштерна*.

В результате нападения пострадали пять человек, в больницу с колото-резаными ранами попали трое школьников 13, 14 и 15 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал выяснить, как холодное оружие попало на территорию школы. Правоохранители задержали устроившего резню ученика.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Школы Краснодар

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