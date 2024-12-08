Рабочие застрелили начальника в Башкирии и до смерти забили его жену

По данным журналистов, мужчины приехали в Белорецк из Кемерова и устроились на работу к частному предпринимателю. Позже они задумала похитить его имущество.

Злоумышленники влезли в дом работодателя в его отсутствие. Когда они уже собирались унести лежавшие там деньги и оружие, хозяин дома с женой вернулся из поездки.

Рабочие застрелили мужчину, а его супругу связали и избили. Женщина умерла от смертельных травм. Подозреваемые пытались скрыться на черном джипе, но их успели задержать в Иглинском районе Башкортостана. Сейчас они находятся в СИЗО.