23 сентября 2024, 03:58

Рабочие в Хорошево-Мневниках напали на протестующих против вырубки деревьев

РИА «Новости»
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Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту вырубки деревьев в районе Хорошево-Мневники в Москве. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В сети Интернет продолжает обсуждаться информация о вырубке деревьев в районе Хорошево-Мневники города Москвы. На замечания местных жителей, пытавшихся остановить противоправные действия, рабочие, в их числе лица неславянской внешности, отреагировали агрессивно и использовали против них перцовый баллончик», - говорится в сообщении.

Бастрыкин дал поручение возбудить по данному факту уголовное дело. Исполнение поручение взяли на контроль в центральном аппарате.

В Подмосковье мигрант-таксист наехал на пешеходном переходе на девушку с ребенком и скрылся с места происшествия. Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела.

Уголовное дело СК РФ Москва
23 сентября 2024, 04:07
В Пензе мигрант приставал к несовершеннолетней и попал под следствие
РИА «Новости»
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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин получил доложить о ходе проверки дела о мигранте, который приставал к несовершеннолетней девушке в Пензе. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В социальных медиа размещена информация, что в Пензе мигрант приставал к несовершеннолетней девушке. Следственными органами СУ СК России по Пензенской области по данному факту проводится процессуальная проверка», - сказано в сообщении.

Бастрыкин поручил руководителю пензенского СК доложить о ходе проверки.

Глава СК также проверит ход расследования дела мигранта, который преследовал девушек в Москве. По делу организована проверка.

Мигранты Пенза СК РФ Россия Москва
23 сентября 2024, 03:45
Громкое дело о похищении школьницы рассмотрят в суде в Калужской области
РИА «Новости»
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В Калужской области продолжается судебный процесс над семьей Новиковых. В конце ноября 2023 года они похитили восьмилетнюю девочку и требовали от родителей полтора миллиона рублей. РИА «Новости» напомнило обстоятельства происшествия.

Девочка пропала 29 ноября в Козельске. К поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лизы Алерт». За девочку потребовали выкуп в полтора миллиона рублей.

На следующий день школьницу отыскали и отправили в больницу. Подозреваемых нашли быстро , или оказались члены семьи Новиковых - муж, жена, сын и бывший супруг женщины.

Молодого мужчину осудили на восемь лет, он заключил со следствием досудебное соглашение. Процесс над остальными фигурантами дела продолжается, последнее слушание прошло 17 сентября. Сторона защиты потребовала дополнительную проверку экспертов. Следующее заседание состоится 29 октября.

В Калужской области продолжается судебный процесс над семьей Новиковых. В конце ноября 2023 года они похитили восьмилетнюю девочку и требовали от родителей полтора миллиона рублей.

РИА «Новости» напомнило обстоятельства происшествия.

Суд Семья
22 сентября 2024, 23:16
Жителя Дагестана заподозрили в домогательствах к дочери
РИА «Новости»
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Силовики задержали жителя Бабаюртовского района — мужчину заподозрили в сексуальном насилии над дочерью, сообщил источник РИА «Новости». По его информации, девочка сама обратилась за помощью к правоохранителям.

«Несовершеннолетняя девочка <…> написала заявление на своего отца, что он регулярно насиловал ее. Сейчас девочке 17 лет, он мог домогаться ее последние пять лет», - уточнил собеседник агентства.

В пресс-службе СК по Дагестану сообщили о задержании жителя Бабаюртовского района. Против него возбудили уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее житель Саратовской области затащил семилетнюю девочку в лес и попытался изнасиловать ее. Злоумышленника задержали прохожие - они отбили ребенка и вызвали полицию. Суд отправил мужчину за решетку на 20 лет.

Силовики задержали жителя Бабаюртовского района - мужчину заподозрили в сексуальном насилии над дочерью, сообщил источник РИА «Новости». По его информации, девочка сама обратилась за помощью к правоохранителям.

Уголовное дело Дагестан Изнасилования Следственный комитет России
22 сентября 2024, 10:43
«Что с ним, мы не знаем». Родители фигуранта дела «Крокуса» не смогли встретиться с ним
РИА «Новости»
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Родители фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Далера Мирзоева полгода не могут с ним встретиться. Об этом РИА «Новости» рассказала мать Гулракат Мирзоева.

«К сыну мы поехать не можем, нас некому отвезти. С того времени, как это случилось, мы с ним не разговаривали, и что с ним сейчас, мы не знаем», - сообщила она.

Отец Мирзоева Барот несколько раз спрашивал у сотрудников районной милиции, где можно узнать о сыне, но ответа не получил.

Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана. По версии следствия, он один из четырех исполнителей теракта в «Крокусе». До этого в уголовном деле появились еще пять новых фигурантов, их арестовали до декабря.

Группа вооруженных людей ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл», расстреляла посетителей и подожгла помещение. Погибли 145 человек.

Панихида по жертвам теракта пройдет в Красногорске 22 сентября - спустя полгода после трагедии.

Красногорск Уголовное дело Таджикистан Теракт в «Крокусе»

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