Пытавшуюся украсть 2,5 миллиарда рублей чиновницу задержали в Подмосковье

Резонансное убийство подростка в казахстанском Талгаре спровоцировало беспорядки, из-за которых в город ввели Нацгвадию. О том, что произойдет, когда улицы прекратят патрулировать военные, порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Шестнадцатилетнего Шерзата Болата убили 4 октября. Он помогал отцу в магазине, когда произошел конфликт с покупателем. Сначала хозяин отказался продавать последнему спиртное, так как после 23:00 это запрещено. Но после словесной перепалки все же согласился, чтобы не обострять конфликт. Однако оплата не прошла. Мальчик выбежал за покупателем, чтобы тот вернулся.

Но вернулся агрессивный клиент не один Он позвонил знакомым, и в магазин ворвались 13 мужчин, которые тут же бросились избивать подростка, его отца и дядю. По словам старшего Болата, нападавшие были вооружены ножами и ружьями.

Во время драки Шерзат получил смертельное ранение. В больницу его доставили в агональном состоянии, и через полчаса подросток скончался.

Спустя три дня отец мальчика обратился к генеральному прокурору. Он заявил, что власти бездействуют, а убийцы Шерзата по-прежнему гуляют на свободе. По его словам, следователи хотят замять дело. Семью запугивают и намеренно вызывают давать показания только по ночам.

Кроме того, в ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом Болатов. К счастью, обошлось без пострадавших. Но в МЧС сообщили, что строение полностью разрушено.

В прокуратуре Алма-Атинской области сообщили, что дело находится на особом контроле Семье погибшего мальчика предоставили охрану. И, кроме того, уже задержаны семь подозреваемых в нападении. Суд арестовал их на два месяца.

Однако родственников погибшего такой ответ не удовлетворил. Они провели акцию протеста, чтобы обратить внимание на то, что задержаны далеко не все участники рокового инцидента.

Семью погибшего подростка поддержали многие соседи. Жители Талгара не первый раз жалуются на неудовлетворительную работу участковых. По их словам, в городе полно магазинов, где ночью можно купить спиртное. И публика там соответствующая. У всех с собой ножи, дубинки. Слово за слово - начинается драка. А полиция даже не приезжает.

Талгар - маленький городок в 25 километрах к востоку от Алма-Аты. Население - всего 65 тысяч человек. Крупные промышленные предприятия давно уступили место малому бизнесу. Основным видом досуга остается распитие алкогольных напитков, что, в свою очередь, и становится причиной разных криминальных инцидентов.

В связи с этим было принято решение о патрулировании города сотрудниками Нацгвардии В пресс-службе сообщили, что подразделения направлены для «для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка».

Вот только решит ли патрулирование проблему с несанкционированной продажей алкоголя - вопрос. Во-первых, патрулирование - это временная мера. Пока в городе сотрудники Нацгвардии, агрессивная молодежь, конечно, не рискнет выходить на улицы, да и магазины будут куда внимательнее следить за тем, кому и когда продают алкоголь. Но рано или поздно усиление снимут, и ночные алкомаркеты снова распахнут свои двери, все вернется на круги своя.

Поэтому складывается впечатление, что Нацгвардию ввели не для того, чтобы бороться с уличными драками, а скорее чтобы не допустить еще больших волнений среди местных жителей, которые начали выходить на митинги. А раз власти таким образом решили бороться с общественным возмущением, то свидетельства отца погибшего мальчика о желании властей замять дело недалеки от истины.

Однако сделать это вряд ли удастся. Дело получило такой общественный резонанс, что теперь за ним следят не только в Генеральной прокуратуре Казахстана, но и за пределами страны.

А вы как думаете, как нужно обеспечить правопорядок в маленьком городе? Далее - ее прямая речь.