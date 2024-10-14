14 октября 2024, 22:11

Пытавшуюся украсть 2,5 миллиарда рублей чиновницу задержали в Подмосковье

РИА «Новости»
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Силовики в Московской области задержали главу подразделения сопровождения процедур банкротства Фонда развития территорий, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, чиновница пыталась похитить из бюджета 2,5 миллиарда рублей.

Авторы публикации отметили, что задержанная хотела выкупить для организации земельные участки, принадлежащие обанкротившемуся застройщику в Подольске. Чиновница завышала стоимость объектов на 2,463 миллиарда, уточнили авторы публикации. Разницу она планировала присвоить.

Преступную схему раскрыли правоохранители. Они нагрянули на работу к женщине и задержали ее. Она согласилась сотрудничать со следствием, теперь она находится под домашним арестом.

Пару дней назад задержали бывшего заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края. Его заподозрили в превышении должностных полномочий.

Задержания Уголовное дело Подольск Чиновники Деньги
14 октября 2024, 18:45
Всему виной высокий градус. После убийства подростка в Талгар ввели Нацгвардию
Телеканал «360»
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Резонансное убийство подростка в казахстанском Талгаре спровоцировало беспорядки, из-за которых в город ввели Нацгвадию. О том, что произойдет, когда улицы прекратят патрулировать военные, порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Шестнадцатилетнего Шерзата Болата убили 4 октября. Он помогал отцу в магазине, когда произошел конфликт с покупателем. Сначала хозяин отказался продавать последнему спиртное, так как после 23:00 это запрещено. Но после словесной перепалки все же согласился, чтобы не обострять конфликт. Однако оплата не прошла. Мальчик выбежал за покупателем, чтобы тот вернулся.

Но вернулся агрессивный клиент не один Он позвонил знакомым, и в магазин ворвались 13 мужчин, которые тут же бросились избивать подростка, его отца и дядю. По словам старшего Болата, нападавшие были вооружены ножами и ружьями.

Во время драки Шерзат получил смертельное ранение. В больницу его доставили в агональном состоянии, и через полчаса подросток скончался.

Спустя три дня отец мальчика обратился к генеральному прокурору. Он заявил, что власти бездействуют, а убийцы Шерзата по-прежнему гуляют на свободе. По его словам, следователи хотят замять дело. Семью запугивают и намеренно вызывают давать показания только по ночам.

Кроме того, в ночь на 12 октября неизвестные подожгли дом Болатов. К счастью, обошлось без пострадавших. Но в МЧС сообщили, что строение полностью разрушено.

В прокуратуре Алма-Атинской области сообщили, что дело находится на особом контроле Семье погибшего мальчика предоставили охрану. И, кроме того, уже задержаны семь подозреваемых в нападении. Суд арестовал их на два месяца.

Однако родственников погибшего такой ответ не удовлетворил. Они провели акцию протеста, чтобы обратить внимание на то, что задержаны далеко не все участники рокового инцидента.

Семью погибшего подростка поддержали многие соседи. Жители Талгара не первый раз жалуются на неудовлетворительную работу участковых. По их словам, в городе полно магазинов, где ночью можно купить спиртное. И публика там соответствующая. У всех с собой ножи, дубинки. Слово за слово - начинается драка. А полиция даже не приезжает.

Талгар - маленький городок в 25 километрах к востоку от Алма-Аты. Население - всего 65 тысяч человек. Крупные промышленные предприятия давно уступили место малому бизнесу. Основным видом досуга остается распитие алкогольных напитков, что, в свою очередь, и становится причиной разных криминальных инцидентов.

В связи с этим было принято решение о патрулировании города сотрудниками Нацгвардии В пресс-службе сообщили, что подразделения направлены для «для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка».

Вот только решит ли патрулирование проблему с несанкционированной продажей алкоголя - вопрос. Во-первых, патрулирование - это временная мера. Пока в городе сотрудники Нацгвардии, агрессивная молодежь, конечно, не рискнет выходить на улицы, да и магазины будут куда внимательнее следить за тем, кому и когда продают алкоголь. Но рано или поздно усиление снимут, и ночные алкомаркеты снова распахнут свои двери, все вернется на круги своя.

Поэтому складывается впечатление, что Нацгвардию ввели не для того, чтобы бороться с уличными драками, а скорее чтобы не допустить еще больших волнений среди местных жителей, которые начали выходить на митинги. А раз власти таким образом решили бороться с общественным возмущением, то свидетельства отца погибшего мальчика о желании властей замять дело недалеки от истины.

Однако сделать это вряд ли удастся. Дело получило такой общественный резонанс, что теперь за ним следят не только в Генеральной прокуратуре Казахстана, но и за пределами страны.

А вы как думаете, как нужно обеспечить правопорядок в маленьком городе? Далее - ее прямая речь.

Казахстан Убийства
14 октября 2024, 10:02
Четверо россиян получили ножевые в драке с мигрантами под Петербургом
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Четыре человека пострадали в Янино во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения — граждане России, сообщили в СК РФ. Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о конфликте местных жителей с группой мигрантов.

В СК уточнили, что все пострадавшие - граждане России. Мужчины работают в местном магазине.

По факту случившегося возбудили дело по статье о покушении на убийство. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах, подчеркнули в пресс-службе.

Четыре человека пострадали в Янино во время уличной драки с поножовщиной. Все получившие ранения - граждане России, сообщили в СК РФ. Ранее в ряде Telegram-каналов появились данные о конфликте местных жителей с группой мигрантов.

Драки Мигранты
14 октября 2024, 08:56
Студента из Подмосковья задержали за незаконную покупку боевых патронов
Unsplash
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Студента колледжа в Мытищах задержали за незаконную покупку боевых патронов. Как сообщил Telegram-канал Shot, правоохранители проверяют версию о том, что он планировал открыть стрельбу в учебном заведении.

В конце сентября 17-летний юноша нашел сайт, на котором продавали патроны для огнестрельного оружия. Он заказал около 20 штук калибра девять миллиметров. Получив патроны, парень носил их с собой. Спустя время он спрятал их в загородном доме во Владимирской области.

По данным канала, все это время юноша вел себя странно и подозрительно. После того, как факт покупки вскрылся, домой к студенту пришли с обысками. У парня забрали смартфон, ноутбук, ствол от оружия и купленные патроны.

Источник подчеркнул, что молодого человека задержали. Против него возбудили дело по статье о незаконной покупке, передаче, сбыте, хранении и перевозки боеприпасов. Если его вину докажут, ему может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Казани мужчина устроил стрельбу в караоке-баре. Причиной стал конфликт между двумя компаниями.

Уголовное дело Стрельба Мытищи Оружие Студенты Покупки
13 октября 2024, 22:46
Мать напоила двухлетнего мальчика уксусом в Подольске
Unsplash
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Напоившая уксусом двухлетнего сына уроженка Таджикистана в Подольске стала фигуранткой уголовного дела. Ее заподозрили в покушении на убийство, сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Московской области.

Семья 12 октября находилась около дома по улице Большая Серпуховская. Мать дала двухлетнему сыну детскую бутылочку с пищевой уксусной кислотой. Сначала едкую жидкость выпил ребенок, затем женщина. Оба попали в больницу в тяжелом состоянии.

Врачи диагностировали у ребенка отравление, химические ожоги горла, желудка и пищевода. Следователи возбудили уголовное дело по статьям 30 и 105 УК России «Покушение на убийство малолетнего», вместе с криминалистами изъяли бутылку от уксуса, детскую бутылочку и осмотрели жилье семьи.

В Калужской области полицейские задержали мужчину по подозрению в убийстве сына. Тело 12-летнего мальчика обнаружили в Обнинске.

Уголовное дело Подольск Убийства Дети Мигранты

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