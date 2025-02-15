Пытавшуюся продать новорожденную дочь москвичку арестовали

Читайте нас в:

Москвичка оценила ребенка более чем в 200 тысяч рублей. Покупатели, которые действовали в рамках оперативного мероприятия, передали ей деньги за девочку 2025 года рождения.

После составления расписок о получении денежных средств и передачи младенца девушку задержали сотрудники правоохранительных органов.

Ребенка передали в специализированное медицинское учреждение. Жизни девочки ничто не угрожает.

Пытавшейся продать ее матери предъявили обвинение в торговле людьми. Во время допроса она полностью признала вину.

В пресс-службе судов общей юрисдикции столицы уточнили, что девушку арестовали на два месяца.