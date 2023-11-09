Пытавшуюся продать новорожденного ребенка мать арестовали в Москве

Читайте нас в:

По данным ведомства, ее соучастницу отправили под домашний арест.

В ходе следствия установили, что биологическая мать ребенка познакомилась с покупательницей в интернете и договорилась о ежемесячном вознаграждении за роды.

Женщина получала по 25 тысяч рублей каждый месяц, в общей сумме выплата за младенца должна была составить один миллион рублей.

Подсудимая сделала процедуру ЭКО с использованием донорского материала частной клиники, а 3 ноября родила мальчика, которого и собиралась отдать.

Прокуратура Москвы взяла под контроль дело о купле-продаже младенца. В результате СК возбудил уголовное дело.