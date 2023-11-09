09 ноября 2023, 19:39

Пытавшуюся продать новорожденного ребенка мать арестовали в Москве

РИА «Новости»
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С учетом позиции Измайловской межрайонной прокуратуры суд заключил под стражу женщину, которую обвинили в продаже своего новорожденного ребенка. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ее соучастницу отправили под домашний арест.

В ходе следствия установили, что биологическая мать ребенка познакомилась с покупательницей в интернете и договорилась о ежемесячном вознаграждении за роды.

Женщина получала по 25 тысяч рублей каждый месяц, в общей сумме выплата за младенца должна была составить один миллион рублей.

Подсудимая сделала процедуру ЭКО с использованием донорского материала частной клиники, а 3 ноября родила мальчика, которого и собиралась отдать.

Прокуратура Москвы взяла под контроль дело о купле-продаже младенца. В результате СК возбудил уголовное дело.

Дети Москва 2023
09 ноября 2023, 19:49
Соучастников убийства Дугиной приговорили к 1 и 4 годам колонии
РИА «Новости»
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Нагатинский суд приговорил бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чоудхури к четырем и одному годам колонии соответственно. Обвиняемые предоставили личные данные журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате покушения, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Путем частичного сложения наказаний суд постановил приговорить Рыбина к четырем годам колонии общего режима, а Чоудхури - к одному году колонии общего режима», - указали в ведомстве.

Даниила Чоудхури взяли под стражу в зале суда, до этого он находился под подпиской о невыезде. Осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Соучастники убийства журналистки Дугиной стали фигурантами уголовных дел по обвинению в незаконном сборе или распространении сведений о частной жизни, а также за злоупотреблении служебными полномочиями.

Автомобиль Дарьи Дугиной подорвали на Можайском шоссе 20 августа 2022 года. По данным СК, мощность заложенного взрывного устройства составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте.

Суд Погибла Дарья Дугина
09 ноября 2023, 19:14
Обвиняемого в проникновении в квартиру военкора Коца отправили под домашний арест
pxhere.com
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Бутырский районный суд в Москве избрал меру пресечения мужчине, пытавшемуся проникнуть в квартиру военного корреспондента Александра Коца. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Решение вынесли по делу о нарушении неприкосновенности частной жизни военкора.

«Суд избрал в отношении Гутарова Л.А. меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, до 7 января 2024 года», - указали в публикации.

Суд Москва 2023
09 ноября 2023, 18:39
Снимавших военную технику мужчин задержали в Подмосковье
РИА «Новости»
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Сотрудники военной полиции по подозрению в шпионаже задержали двух мужчин в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации источника канала, мужчины вышли из электрички на одной из железнодорожных станций и отправились в лес. Там приятели начали делать снимки систем ЗРК, добавил собеседник Mash.

За этим занятием их застал патруль. Фотографов задержали и передали в особый отдел. На допросе они заявили, что заблудились и наткнулись на военную технику случайно. Правоохранительные органы начали проверку.

Ранее в Омской области по подозрению в государственной измене задержали бывшего сотрудника оборонного предприятия, который предложил секретную информацию представителю ФРГ в обмене на немецкое гражданство. По сведениям ФСБ, он вышел на контакты в Германии по своей инициативе.

Шпионаж
09 ноября 2023, 17:49
Соучастникам убийства Дарьи Дугиной запросили сроки в колонии
РИА «Новости»
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Прокурор потребовал приговорить бывшего сотрудника МВД Ивана Рыбина и Даниила Чаудхури к шести и двум годам колонии соответственно. По версии следствия, подозреваемые предоставили данные об автомобиле и месте жительства журналистки Дарьи Дугиной, погибшей в результате теракта, сообщил ТАСС.

«Прошу приговорить Рыбина к шести годам колонии общего режима, а Чаудхури - к двум годам колонии общего режима», - сказал прокурор.

По данным следователей, Рыбин ответил на объявление безработного Чаудхури, просившего о сборе конфиденциальной информации. В итоге, силовик продал данные о личной жизни Дугиной за 3350 рублей. Свою вину бывший сотрудник правоохранительных органов полностью признал Журналистка Дарья Дугина погибла при подрыве автомобиля в Московской области в августе 2022 года. По версии ФСБ, покушение устроили агенты спецслужб Украины.

Главной подозреваемой стала украинка Наталья Вовк. Два ее пособника уже получили тюремные сроки.

Суд Прокуратура РФ Погибла Дарья Дугина

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