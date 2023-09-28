Пытавшиеся утопить девушку из-за цвета волос дебоширы предстали перед судом
В Каменске-Уральском состоялся суд над двумя мужчинами, которые 1 августа пытались утопить девушку в фонтане. В беседе с «360» пострадавшая рассказала, что на нее напали из-за цвета ее волос.
«Первого августа я пошла в магазин, по дороге рядом с фонтаном увидела знакомую и решила с ней поболтать. А когда собралась идти дальше, двое незнакомых мужчин стали расспрашивать, почему у меня голубые волосы. А когда я вернулась из магазина, то один из них схватил меня и начал тащить к фонтану. Потом он стал кидаться продуктами, пытался утопить и угрожал расправой», - сообщила она.
После того, как незнакомцы отпустили свою жертву, они стали ей говорить, что не боятся полиции, и их проступок останется безнаказанным. Девушка написала заявление в правоохранительные органы, после чего обоих мужчин задержали.
Им предъявили обвинения по двум статьям и поместили в СИЗО. В среду, 28 сентября, суд в Каменске-Уральском продлил обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу.
Момент нападения на 18-летнюю горожанку попал на камеры наблюдения. Ролик разошелся по социальным сетям. На кадрах было видно, как один из злоумышленников схватил девушку и затащил в фонтан.
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