Пытавшегося зарезать кубинца мужчину арестовали в Подмосковье

«По ходатайству следователя следственного отдела по г. Ногинск ГСУ СК России по Московской области судом арестован 36-летний мужчина», - указали в ведомстве. Кубинцу предъявили обвинение в покушении на убийство своего знакомого. Суд назначил комплекс экспертиз. Специалисты собирают доказательства.

По данным следствия, 36-летний кубинец рядом с подъездом одного из домов в деревне Щемилово встретил 29-летнего земляка. Затем схватил нож и несколько раз ударил соотечественника.

Предварительно, причиной нападения стал долг пострадавшего перед кубинцем. Раненый смог оказать сопротивление и обратиться в больницу.

Кадры конфликта появились в распоряжении «360».