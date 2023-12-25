Пытавшегося поджечь военкомат петербуржца обвинили в госизмене

Из документа следует, что дело окружному судье передали 22 декабря, слушание по решению вопроса об избрании меры пресечения состоится 27 декабря. Асрияна обвиняют по двум статьям - «Попытка теракта» и «Государственная измена».

Ранее объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга сообщила, что Максима Асрияна задержали 10 октября 2022 года - он пытался поджечь здание военного комиссариата во Фрунзенском районе. Известно, что обвиняемый придерживается экстремистских взглядов и испытывает недовольство проводимой правительством России политикой, а также поддерживает ВСУ.

Жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 9,5 лет за шпионаж в пользу Украину. Мужчина по Сети связывался с представителем ГУР и планировал передать информацию о военных объектах ВС РФ на территории Хабаровского края.