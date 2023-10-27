Пытавшегося отравить летчиков в Армавире арестовали по делу о теракте
Ставшего фигурантом дела о теракте против выпускников авиационного училища Армавира арестовали до 25 декабря. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края, такое решение принял Армавирский городской суд.
Ходатайство о взятии под стражу обвиняемого подали следователи.
Речь идет об уроженце Мелитополя, который доставил на встречу выпускников летного училища отравленный алкоголь и торт. По данным СМИ, изначально курьера арестовали на 15 суток п о делу о мелком хулиганстве. Мужчину задержали в аэропорту Ставрополя при попытке улететь в Москву.
В минувший четверг, 26 октября, следователи объявили о переквалификации дела на террористический акт и предъявили задержанному обвинения.
По данным ведомства, фигурант дела организовал доставку торта и алкоголя с большой дозой медицинского препарата на встречу выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков.
Обвиняемого доставили на допрос к следователю, а изъятые продукты передали специалистам для проведения экспертиз.
Ставшего фигурантом дела о теракте против выпускников авиационного училища Армавира арестовали до 25 декабря. Как сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края , такое решение принял Армавирский городской суд.