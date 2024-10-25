Пытавшего застрелить двух мужчин задержали в Коркино после гибели таксистки

Задержанному 58 лет. По данным следствия, накануне он выстрелил в двух молодых людей около дома 66 на Троицкой улице, а потом скрылся.

Установлено, что одному из пострадавших 37 лет, второму - 29. Оба сейчас находятся в больнице, уточнили в пресс-службе.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение и изберут меру пресечения. В суд уже направили ходатайство об аресте стрелка.

В рамках расследования специалисты проведут несколько экспертиз. Все обстоятельства случившегося уточняются.

Вечером 24 октября (когда мужчина пытался застрелить двух человек) Коркино накрыли беспорядки. Причиной стала расправа над женщиной-таксисткой. Ее нашли с ножевыми ранения. Подозреваемого уже задержали. Местные жители выяснили, что к случившемуся причастен парень из цыганской диаспоры.

После этого начались попытки погромов - в городе подожгли два цыганских дома и повредили несколько машин.