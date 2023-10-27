Пытавшего огнем и гвоздями женщину екатеринбуржца отправили в СИЗО
Жителя Екатеринбурга, который пытал огнем и гвоздями свою сожительницу, отправили в СИЗО. Мужчину обвинили в покушении на убийство и жестоком издевательстве над возлюбленной, сообщили в пресс-службе Следкома РФ по Свердловской области.
«Суд, <…>, удовлетворил ходатайство следователя СК об избрании в отношении 32-летнего ранее судимого мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», - указали в публикации.
Екатеринбуржца обвинили в совершении преступления по статье о покушении на убийство с особой жестокостью.
Следователи выяснили , что в ночь на 25 октября 32-летний сварщик вывез пострадавшую в гараж. Там он прибил ее ступни к полу, облил бензином и поджег. По прошествии определенного времени мужчина потушил огонь и повез возлюбленную в лес. Там он хотел расправиться с ней окончательно.
В распоряжении «360» оказалось видео с началом поездки на несостоявшуюся казнь.
Однако обвиняемый не справился с управлением и попал в аварию, которая буквально спасла женщине жизнь. Преступник бросил машину и побежал прочь. Второй же участник ДТП оказал избитой первую помощь и вызвал скорую.
Ее доставили в больницу и определили в ожоговый центр. Врачи диагностировали многочисленные ожоги рук, ног, ягодиц и лица.
Через несколько часов после аварии злоумышленника поймали сотрудники ГИБДД в нескольких километрах от места ДТП.