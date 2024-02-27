«Пытались выкинуть с 17-го этажа». Ночевавшей с тремя детьми в подъезде москвичке угрожали убийством

В декабре 2023 года москвичка сдала четырехкомнатную квартиру в аренду на полгода, а сама сняла жилье меньшей площади, но вскоре семью «попросили» уйти и ей пришлось вернуться по месту жительства. По ее словам, она попыталась объяснить ситуацию арендатору, но тот отказался съезжать, пока ему не вернут оплату.

Женщине с детьми и домашними животными пришлось ночевать на лестничной клетке, но после вмешательства СМИ, полиции, прокуратуры и органов опеки им на время предоставили социальное жилье.

Москвичка предложила арендатору найти новую квартиру, или снимать у нее только комнату, но мужчину отказался. Женщина подождала, когда квартирантов не будет дома и сменила замки. Теперь бывшие арендаторы ночуют у подъезда в машинах.

По словам женщины, друзья ее квартиранта ей угрожали и даже сломали дверь.

«Была еще драка около подъезда. Моего приятеля порезали ножом. Вчера уже меня пытались выкинуть с 17-го этажа», - рассказала она «360».

По словам многодетной матери, ей не только сломали дверь, но и «травили каким-то газом». Она также пожаловалась, что ее сына хотят лишить дееспособности и отправить в «психушку».

«Меня лишают родительских прав, детей хотят забрать в интернат», - поделилась она.

Москвичка рассказала «360», что сейчас на нее завели дела об оставлении детей в опасности, о мошенничестве, краже и порче чужого имущества.

«Еще я оказывается иноагент», - пожаловалась женщина.

По ее словам, ей еще предстоит суд по поводу штрафа на сумму 1 350 000 рублей.

Ранее юрист Константин Крохин заявил, что многодетной москвичке как жертве обмана необходимо обратиться в следственные органы и требовать выселения арендатора.