«Пыталась кормить через шприц». Появились новые подробности гибели сына блогера-сыроеда

По версии следствия, самочувствие новорожденного ухудшилось из-за долгого голодания. Его отец - блогер-сыроед - неоднократно забирал сына у матери и не позволял кормить, чтобы приучить младенца к сыроедению. В марте родители отвезли наследника в больницу, но мальчик умер по дороге. По словам Лютого, в смерти сына виновата мать ребенка - Оксана Миронова.

«Мне девочки (ученицы блогера-сыроеда Лютого - прим. ред.) рассказывали, одна из девочек, которая как раз проходила курсы (сыроедения - прим. ред.), что Миронова ей звонила, чтобы узнать, у нее не получалось кормить, и она пыталась кормить его (ребенка - прим. ред.) через шприц», - сказала Фликман.

Бабушка погибшего младенца подчеркнула, что не знает содержимого шприца. Когда прокурор спросил у женщины о рационе ребенка, она ответила: «Как обычно - молоком». По мнению Фликман, в смерти новорожденного виноваты оба родителя, которые замечали ухудшение его состояния, но не обращались к специалистам.

Ранее блогер-сыроед Лютый, обвиняемый в гибели ребенка, признал вину и заявил, что употребляет мясо. По его словам, он также ест и многие другие продукты.