Пятого подозреваемого в нападении на участников СВО задержали в Челябинске

Читайте нас в:

Сегодня еще одного подозреваемого, ранее судимого за кражу и разбой, челябинца доставили в региональный СК России для проведения дальнейшего разбирательства.

«Ситуация находилась на контроле руководства ГУ МВД по области», - добавили в главке.

Утром 2 января челябинские полицейские провели задержание четвертого подозреваемого в нападении на бойцов СВО в новогоднюю ночь.

Группа нетрезвых молодых людей начали бить военных палками, пинать ногами и распылять в лицо из баллончиков. В результате один из демобилизованных военнослужащих получил травму глаза. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и начали поиски подозреваемых.