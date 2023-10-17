Пятнадцать детей москвички, подозреваемой в торговле людьми, отправили к бабушке

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Омбудсмен пообещала проконтролировать дальнейшую судьбу 15 детей.

«Дети находятся у бабушки в полной безопасности. Со своей стороны держу на контроле жизнеустройство детей», - сообщила Ярославская.

Ранее московская прокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении матери 15 детей.

Москвичку задержали по подозрению в торговле людьми.

Женщину начали подозревать после выявления в крови восьмилетнего мальчика запрещенных лекарств. Сделанные тесты ДНК показали отсутствие у москвички и ее детей генетической связи. Позже ей и сообщнице предъявили обвинение в продаже несовершеннолетних.

Ранее стало известно о том, что трех женщин ждет суд за продажу младенца на севере Москвы.