18 декабря 2023, 04:48

Пятерых военных в Волгограде осудили за взятки, чтобы не ехать в зону СВО

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Волгоградский гарнизонный суд вынес приговоры пятерым военным, которые дали взятки, чтобы не ехать повторно в зону СВО. Об этом сообщил «Коммерсант».

Военнослужащих обвинили в даче взятки исполняющему обязанности командира батальона. Двоих подсудимых оштрафовали, еще двоим дали условные сроки помимо штрафов, реальный срок получил только один фигурант, сообщила газета.

Осужденный на реальный срок на момент суда уже не был военнослужащим, он получил два года колонии общего режима и штраф в размере 750 тысяч рублей. Остальным присудили денежные санкции от 150 тысяч до 750 тысяч рублей. В отношении взяткополучателя гарнизонный военный суд дела не заводил.

В Архангельске по подозрению во взяточничестве в начале декабря задержали чиновника - начальника Управления транспорта и дорожного хозяйства Алексея Калашникова. Его заподозрили в получении крупных взяток при заключении контрактов по содержанию ледовых переправ.

Штрафы Суд Коррупция Военные
18 декабря 2023, 02:48
Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в 1999 году арестовали в Петербурге
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Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу мужчину, который в 90-х годах жестоко убил первоклассницу. Об этом сообщили объединенной пресс-службе судов.

По данным следствия, в апреле 1999 года подозреваемый проник в квартиру на Придорожной аллее. Там он изнасиловал и задушил семилетнюю девочку, затем похитил игровую приставку и скрылся.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил», - сообщали в пресс-службе.

Мужчину заключили под стражу до 15 января 2024 года.

Ранее в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней на юго-западе Москвы. Против него возбудили уголовное дело. Мужчина был другом семьи потерпевшей.

До этого по похожему делу в столице задержали еще одного подозреваемого. По версии следствия, он домогался до 13-летней девочки.

Санкт-Петербург Убийства Изнасилования
17 декабря 2023, 19:55
Уголовное дело возбудили после гибели мальчика под грудой снега в Кондрове
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Следователи возбудили уголовное дело после гибели семилетнего мальчика при сходе снега с крыши в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

«По версии следствия, семилетний мальчик самостоятельно гулял во дворе дома, и в это время с крыши дома сошел снег. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью», - уточнили в пресс-службе.

Уголовное дело расследуют по статье «Причинение смерти по неосторожности». Следователи работают на месте происшествия.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша выразил соболезнования семье мальчика. По его словам, скорая приехала через 14 минут после запала ребенка снегом, но спасти мальчика не удалось.

Уголовное дело Дети Семья
16 декабря 2023, 20:06
Допрос подозреваемых в нападении на полицейского у «Садовода» попал на видео
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Следователи начали допрос подозреваемых в нападении на полицейского на московском рынке «Садовод». Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации показала видео.

Следователи начали допрос подозреваемых в нападении на полицейского на московском рынке «Садовод».

Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации показала видео.

«Следователи столичного СК в рамках расследования уголовных дел о противоправных действиях в отношении сотрудников полиции и хулиганстве на объекте торговли в Москве приступили к допросам доставленных лиц», - передали в пресс-службе.

Следователи также проверят подозреваемых в соблюдении норм действующего миграционного законодательства.

Ранее в СК РФ сообщили, что личности мужчин, участвовавших в оскорблениях сотрудника правоохранительных органов, установили.

Толпа рабочих окружила патрульную машину и полицейских, когда те оказывали помощь задержанному. Чтобы угомонить кричащих и толкающихся, одному из блюстителей закона пришлось выстрелить в воздух.

Всего после конфликта задержали 82 иностранных граждан. Возбуждено несколько уголовных дел. Одного из подозреваемых суд арестовал на два месяца. Расследование продолжается.

Мигранты Видео Россия Полиция Следственный комитет России Москва 2023
16 декабря 2023, 19:04
Еще шестерых подозреваемых в нападении на полицейского у «Садовода» доставили в СК
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Следователи установили личности 11 человек, напавших на полицейского на территории рынка «Садовод» в столице. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Москве.

«Установлена причастность 11 лиц, шестеро из которых доставлены в подразделение столичного СК, где следователи приступили к их допросу и проведению следственных действий», - передали в пресс-службе.

Установлены личности и остальных подозреваемых. Их тоже доставят в следственные органы.

Ранее суд Москвы арестовал на два месяца подозреваемого в оскорблении и нападении на полицейского на рынке «Садовод». Мужчина пытался сбить сотрудника правоохранительных органов на авто, когда тот попросил предъявить документы.

Группа агрессивных рабочих окружила полицейских , когда они оказывали помощь задержанному, которому стало плохо. Чтобы успокоить толпу, одному сотруднику правоохранительных органов пришлось выстрелить в воздух. Всего после конфликта задержали 82 иностранных граждан. Возбуждены уголовные дела по статье «Хулиганство».

Следственный комитет России

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