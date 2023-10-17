Пятерых подозреваемых в нападении на прохожих задержали в Петербурге

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«Сегодня сотрудники ГУ МВД России <…> задержали в областном центре пятерых участников группы, причастных к совершению противоправных действий в отношении граждан с последующим размещением соответствующих видеоматериалов в Telegram-каналах и сети Интернет», - сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Задержанными оказались четверо несовершеннолетних граждан ближнего зарубежья и один 18-летний петербуржец. Подозреваемым предъявили обвинение по статье «Хулиганство».

Ранее в Сети появились ролики, на которых группа людей нападает на прохожих, избивает и оскорбляет их. Полиция задержала одного из участников нападений, 18-летнего россиянина. Он заявил, что видео выкладывал не свои, материал ему скидывали знакомые. Он размещал их в Telegram-канале для поднятия активности.

Полицейские Санкт-Петербурга задержали пятерых подозреваемых в нападении на случайных прохожих. МВД РФ сообщили в Telegram-канале , что задержанным от 16 до 18 лет.