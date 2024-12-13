13 декабря 2024, 09:15

Пьяный житель Забайкалья избил свою 10-месячную дочь

Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости

Жителя Забайкальского края заподозрили в избиении своей 10-месячной дочери. В ближайшее время ему предъявят обвинение по статье о покушении на убийство, сообщила пресс-служба СК по региону.

По версии следствия, проживающий в селе Бутунтай мужчина, будучи пьяным, жестоко избил младенца. Девочку госпитализировали с тяжелыми травмами.

В пресс-службе уточнили, что задержанный 1995 года рождения ранее не был судим. Следователи допросили родителей пострадавшей и продолжили устанавливать все обстоятельства нападения.

«Следователи продолжают проведение следственных действий для закрепления доказательств совершенного преступления», - отметили в пресс-службе.

Ранее жительница Ханты-Мансийском автономном округе насмерть избила своего 11-месячного ребенка. Против женщины возбудили уголовное дело об убийстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Дети Избиения Следственный комитет России
12 декабря 2024, 14:32
Омского министра цифрового развития Цуканова задержали по уголовному делу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники правоохранительных органов задержали министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова в рамках расследования уголовного дела. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

«Подробности дела пока не разглашаются. В ближайшие дни Басманный суд определит меру пресечения для Цуканова», - отметил собеседник издания.

Высокопоставленного чиновника уже отправили в столицу.

Цуканов занял пост заместителя председателя правительства и министра цифрового развития Омской области в июле 2023 года. До этого он работал заместителем председателя правительства и руководителем аппарата Донецкой Народной Республики.

С 2014 по 2022 год Цуканов занимал должность заместителя директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли России.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал имущество бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко в рамках уголовного дела о получении взятки. Экс-чиновник остается под стражей до 14 декабря, хотя защита просила перевести его под домашний арест, ссылаясь на государственные награды обвиняемого и проблемы со здоровьем.

Уголовное дело Суд
12 декабря 2024, 13:56
Уголовное дело по поручению Бастрыкина возбудили из-за избиения девочки в Крыму
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с избиением школьницы на пляже в крымском городе Щелкино. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Главе СК доложат о ходе расследования. Следователи начали проверку из-за публикации ролика с побоями. На кадрах видно, что подростки издеваются над сверстницей и заставляют ее извиняться на камеру.

По данным Telegram-канала «Mash на волне» , одна из школьниц обманом вывела подругу на пляж, где ее поджидала группа агрессивных подростков от 12 до 15 лет. Девочку принялись пинать и таскать за волосы, а затем заставили встать на колени. Канал также сообщил, что избившая сверстницу хулиганка вместе с друзьями регулярно издевается и над другими детьми.

Ранее в Котельниках подростки жестоко избили одноклассницу в школьном туалете. СК по Московской области возбудил уголовное дело, личности нападавших установили.

Уголовное дело Крым Школьники Избиения
12 декабря 2024, 12:02
Грабитель похитил из банка в Новосибирске почти 10 миллионов рублей
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Неизвестный совершил в Новосибирске вооруженное нападение на банк и похитил крупную сумму денег. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

Ограбление произошло утром 12 декабря в Центральном районе города. Полиция разыскивает преступника и устанавливает обстоятельства произошедшего.

По данным Telegram-канала Shot , злоумышленник ограбил банк на улице Гоголя. Он ворвался в здание, связал сотрудников и сбежал с суммой 9,5 миллиона рублей.

Ранее в Петербурге задержали мужчин, которых подозревают в ограблении дома в поселке Парголово. Налетчики, угрожая хозяину убийством, похитили деньги и ювелирные изделия, а также заставили жертву подписать договор купли-продажи на два автомобиля. Сумма ущерба составила 46,8 миллиона рублей.

Задержанным предъявили обвинения по статье о разбое. Полиция продолжила поиск других членов банды.

Банки МВД РФ Преступления Полиция
12 декабря 2024, 08:42
Семерых дагестанских энергетиков задержали за кражу электричества
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Семерых сотрудников горэлектросетей Махачкалы задержали по подозрению в краже электроэнергии в особо крупных размерах. Об этом сообщило РИА «Новости».

Источник в филиале «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» рассказал агентству, что большая часть задержанных работала контролерами.

«Сейчас в отношении них проводятся следственные мероприятия», - отметил он.

Также источник добавил, что следствие ведется также в отношении потребителей, которых подозревают в коммерческом подкупе задержанных сотрудников.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов попросил федеральное правительство запретить в регионе майнинг криптовалют , чтобы урегулировать ситуацию в электросетевом комплексе.

По его словам, в республике за последние три года стали потреблять в три раза больше электроэнергии. В результате из-за этого фиксируется износ электросетей, а также страдает качество и надежность электроснабжения. Меликов призвал снять ограничения, когда ситуация с энергетикой в Дагестане нормализуется.

Дагестан Электричество Кражи

Новости по теме