04 января 2025, 09:26

Пьяный военный в Узбекистане убил человека ножом в его квартире

РИА «Новости»
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В Нукусе, столице Каракалпакстана, нетрезвый солдат срочной службы напал с ножом на спящих в квартире людей. Пострадали пять человек и один скончался, заявили РИА «Новости» в пресс-службе Генпрокуратуры Узбекистана.

В ведомстве отметили, что проходящий срочную военную службу в одной из частей в Нукусе военнослужащий 2005 года рождения в состоянии алкогольного опьянения проник с ножом в квартиру жилого дома и напал на пятерых спавших людей.

«Один человек в результате нападения скончался, остальные получили травмы», - уточнили в Генпрокуратуре Узбекистана.

Ведомство завело уголовное дело по статьям «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений» и «Умышленное убийство». По данным статьям подозреваемому грозит наказание до 25 лет лишения свободы. Правоохранители задержали военнослужащего, следствие по делу ведет военная прокуратура Нукуса.

Ранее вооруженный Дед Мороз застрелил предпринимателя в Чувашии.

Убийства Военные Узбекистан
04 января 2025, 09:38
Против историка Эйдельман возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма
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Еще одно уголовное дело о реабилитации нацизма возбудили против историка Тамары Эйдельман*. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

«В отношении Тамары Эйдельман* возбуждено уголовное дело по пункту „в“ части 2 статьи 354.1 УК РФ „Реабилитация нацизма с использованием интернета“», - отметил собеседник агентства.

Ранее против Эйдельман* возбудили уголовное дело о статье «Реабилитация нацизма, совершенная группой лиц по предварительному сговору или с использованием Сети». По этой статье историку грозит штраф в размере от двух до пяти миллионов рублей, принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на этот же срок.

Иноагент уже получила штраф в декабре 2024 года на сумму 45 тысяч рублей. Также Эйдельман* штрафовали за неправильную маркировку иностранного агента и дискредитацию ВС России. Минюст в нес Тамару Эйдельман* в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

Штрафы Уголовное дело Иноагенты
04 января 2025, 09:05
Суд арестовал миллионные счета чиновника из Омской области по делу о взятке
РИА «Новости»
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Суд арестовал четыре банковских счета бывшего заместителя главы администрации Омской области Владимира Куприянова по уголовному делу о взятке. Об этом сообщил ТАСС.

«По решению следствия суд арестовал по делу Куприянова четыре банковских счета, ранее открытых в банке ВТБ. Общая сумма находящихся там средств составляет несколько миллионов рублей», - заявил источник.

По его информации, счета арестовали в связи с тем, что к обвиняемым при рассмотрении дела по существу могут заявить гражданский иск. Также прокуратура может начать изъятие имущества фигуранта в пользу государства.

Куприянова арестовали по постановлению Басманного районного суда Москвы до февраля 2025 года по обвинению в получении взятки в крупном размере. Также по делу проходит еще один подозреваемый, которому предъявили обвинение в даче взятки в крупном размере.

Следствие считает, что Куприянов во время работы на посту заместителя председателя правительства Омской области получил взятку в виде денег и имущества за общее покровительство ранее знакомому ему лицу.

Уголовное дело Суд Чиновники
04 января 2025, 02:50
Подросток пострадал при стрельбе в одном из кафе Калининграда
Unsplash
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Полиция задержала подростка в кафе в Центральном районе Калининграда. Он выстрелил в 16-летнего парня из пневматического пистолета, сообщила пресс-служба МВД.

Стрельба раздалась вечером 3 января в кафе на улице Сержанта Колоскова. По неизвестной причине 17-летний юноша выстрелил в 16-летнего подростка из пневматики. Вызванные на месте ЧП бойцы Росгвардии увезли хулигана в отдел полиции, началась проверка.

Медпомощь второму парню не потребовалась, потому что он получил только царапину.

Пресс-служба СУ СК России по Калининградской области сообщила, что по одной из версий его обидчик находился под действием алкоголя. Он выстрелил в лицо. Правоохранители не только установят обстоятельства произошедшего, но и проверят условия воспитания в семьях обоих подростков.

В Реутове другой школьник случайно убил отца во время похода в тир. Мужчина надел сыну наушники, дал винтовку и зашел в небезопасную зону. Следком возбудил два уголовных дела.

Стрельба МВД РФ Школьники Калининград
03 января 2025, 23:14
Основателю пирамиды Finiko отрезали ухо в Дубае
Freepik
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Двое мужчин напали на основателя финансовой пирамиды Finiko Эдварда Сабирова в Дубае и отрезали ему ухо. Преступники украли у предпринимателя 33 миллиона рублей, сообщил Telegram-канал «Бизнес Online».

По данным издания, двое граждан Казахстана проникли на частную виллу Сабирова в ночь на 1 января. Мужчина находился там со своей супругой.

Сначала основателя Finiko сильно избили, а потом якобы отрезали ему ухо. Перед побегом грабители унесли с собой 33 миллиона рублей и улетели в Москву.

Сабиров находился в международном розыске. Генпрокуратура РФ направляла запрос о выдаче мошенника на родину, однако его до сих пор не экстрадировали.

По данным следствия, сооснователи Finiko привлекали людей в пирамиду с августа 2019-го по декабрь 2020 года. За это время они смогли обмануть клиентов на 80 миллионов рублей. Одного из лидеров компании Ильгиза Шакирова задержали в Татарстане.

Мужчины Бизнес Финансовая пирамида Finiko Дубай

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