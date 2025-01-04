Пьяный военный в Узбекистане убил человека ножом в его квартире

В ведомстве отметили, что проходящий срочную военную службу в одной из частей в Нукусе военнослужащий 2005 года рождения в состоянии алкогольного опьянения проник с ножом в квартиру жилого дома и напал на пятерых спавших людей.

«Один человек в результате нападения скончался, остальные получили травмы», - уточнили в Генпрокуратуре Узбекистана.

Ведомство завело уголовное дело по статьям «Покушение на умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских побуждений» и «Умышленное убийство». По данным статьям подозреваемому грозит наказание до 25 лет лишения свободы. Правоохранители задержали военнослужащего, следствие по делу ведет военная прокуратура Нукуса.

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