Пьяный в Башкирии избил тростью случайного пенсионера

«Ранее сообщений об инциденте или обращений граждан в полицию города не поступало. В настоящее время факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции устанавливаются место происшествия и лица, фигурирующие на видеозаписи», - заявил представитель министерства.

Правоохранители узнали о преступлении из соцсетей. Отдел МВД России по Нефтекамску начал проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения. На скамейках во дворе на улице Строителей сидели три пенсионерки и пожилой мужчина. Мимо них прошли двое пьяных. Один из них что-то сказал, и женщина ему ответила. Дебошир вырвал трость у пенсионера и ударил по асфальту, а когда тот попытался ее отобрать, начал бить и его.

В другом башкирском городе, Уфе, объявили в розыск парня, который устроил поножовщину в автобусе. Он ранил мужчину, который сделал замечание за мат. Очевидица рассказала, что пострадавший потерял много крови.