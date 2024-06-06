06 июня 2024, 14:07

Пьяный в Башкирии избил тростью случайного пенсионера

Читайте нас в: Google Новости

В Нефтекамске пьяный мужчина напал на пенсионера, который сидел у подъезда жилого дома. Мужчина избил его тростью. Полиция начала проверку, сообщила 360.ru пресс-служба МВД по Башкирии.

«Ранее сообщений об инциденте или обращений граждан в полицию города не поступало. В настоящее время факт зарегистрирован. Сотрудниками полиции устанавливаются место происшествия и лица, фигурирующие на видеозаписи», - заявил представитель министерства.

Правоохранители узнали о преступлении из соцсетей. Отдел МВД России по Нефтекамску начал проверку, по результатам которой примут процессуальное решение.

Нападение попало на запись камеры видеонаблюдения. На скамейках во дворе на улице Строителей сидели три пенсионерки и пожилой мужчина. Мимо них прошли двое пьяных. Один из них что-то сказал, и женщина ему ответила. Дебошир вырвал трость у пенсионера и ударил по асфальту, а когда тот попытался ее отобрать, начал бить и его.

В другом башкирском городе, Уфе, объявили в розыск парня, который устроил поножовщину в автобусе. Он ранил мужчину, который сделал замечание за мат. Очевидица рассказала, что пострадавший потерял много крови.

Башкирия МВД РФ Алкоголь Полиция Избиения
05 июня 2024, 20:25
Экс-замглавы Росприроднадзора арестовали по делу о мошенничестве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Долматов отправился в следственный изолятор до 4 июля. Такое решение принял Преображенский суд Москвы, куда поступили материалы уголовного дела о мошенничестве с участием экс-чиновника. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов российской столицы.

По версии следствия, Долматов привлек своих знакомых к созданию программы по учету негативного воздействия на окружающую среду. При поддержке замруководителя Росприроднадзора компания выиграла тендер и увеличила предполагаемые расходы.

Telegram-канал «Вести. Дежурная часть» со ссылкой на источник уточнил, что речь идет о сумме 307 миллионов рублей, которые достались фирме «Адиком Системс», которая разрабатывала программу по учету отходов в рамках госконтракта.

Олег Долматов работал в Росприроднадзоре с 2010 года. С поста заместителя руководителя ведомства его уволили в 2017 году по представлению премьер-министра Дмитрия Медведева.

В конце мая в следственный изолятор Орла отправили советника губернатора области Сергея Лежнева, подозреваемого в мошенничестве на сумму в 79 миллионов рублей. В последние полтора года арестованный занимался доставкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

Уголовное дело Суд Мошенничество Москва
05 июня 2024, 19:12
Стримерше Бажутовой вынесли приговор за фейки о российской армии
Читайте нас в: Google Новости
Останкинский районный суд Москвы признал стримершу Анну Бажутову, известную как YokoBovich, виновной по делу о распространении ложной информации о ВС России. Ей дали 5,5 года колонии, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Суд назначил Бажутовой пять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил», - указали в ведомстве.

YokoBovich также запретили администрировать сайты в течение трех лет.

В ходе следствия выяснилось, что во время стрима Бажутова распространила недостоверные сообщения о действиях Вооруженных сил России.

Ранее в дискредитации ВС России уличили мэра украинского города Черновцы Романа Кличука. По данным Следственного комитета, он публиковал заведомо ложную информацию о происходящих на территории Украины событиях.

Суд Приговоры Россия Армия
05 июня 2024, 16:54
Подозреваемых в участии в экстремистской организации задержали в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Группу из семи человек задержали в Москве по подозрению в организации и участии в экстремистском сообществе. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК, участники группировки готовили нападения на сотрудников правоохранительных органов.

По данным следствия, организацию участники создали летом 2020 года. Свою деятельности они координировали через сообщество в одной из социальных сетей, где набирали новых членов, включая несовершеннолетних.

Группировка тщательно охраняла свои секреты и в чаты, где обсуждали предстоящие нападения, включали только знакомых, которые разделяли их взгляды и убеждения.

Московские криминалисты установили личности подозреваемых в ходе совместной работы с сотрудниками управления ФСБ и столичного главка МВД. При поддержке бойцов Росгвардии силовики 5 июня обыскали квартиры подозреваемых в рамках расследования уголовного дела об организации и участии в деятельности экстремистского сообщества.

Задержанных доставили в следственное отделение для допроса и других действий, необходимых для расследования. В ходе оперативных мероприятий сотрудники ведомства установят личности других участников группировки.

В середине апреля силовики обнаружили в Крыму ячейку неонацистской группы «Белая масть». В ходе операции сотрудники ФСБ и МВД задержали 12 участников организации.

Уголовное дело ФСБ СК РФ Росгвардия Экстремизм Москва
05 июня 2024, 15:46
Виновник взрыва в казарме под Белгородом получил 23 года колонии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Второй Западный окружной военный суд огласил приговор сержанту, который в Белгородской области запустил гранату в казарму. Преступнику назначили 23 года колонии строгого режима, сообщило РИА «Новости».

Будучи пьяным, мужчина взорвал казарму, в результате погибли семь человек, еще 16 сослуживцев получили ранения. Помимо тюремного срока, суд лишил сержанта воинского звания.

ЧП произошло в ночь с 13 на 14 января 2023 года, после празднования старого Нового года.

Военный проверял караулы и отчитывал подчиненных. От одного из них он потребовал вставить чеку обратно в гранату, а при отказе бросил снаряд в спальное помещение.

Ранее граната взорвалась в одном из жилых домов Саратова. Из-за взрыва погиб 72-летний мужчина, также пострадал 22-летний саратовец. Сотрудники МЧС провели эвакуацию и вывели из здания 15 человек.

Суд Взрывы Приговоры

Новости по теме