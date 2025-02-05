Пьяный студент напал на сотрудника ДПС в Подольске

Буйного полицейские задержали на одной из улиц Подольска. В ведомстве рассказали, что он отказался выполнять законные требования сотрудников ДПС, а также публично оскорблял сотрудников и применил силу к одному из инспекторов.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как 18-летний молодой человек, на которого уже надели наручники, говорил матом и ударил полицейского головой. По словам местных жителей, до этого студент местного колледжа разгуливал по улице с ножом и пытался нападать на прохожих.

«Правонарушитель задержан и доставлен в территориальный отдел полиции», - добавили представители подмосковной прокуратуры.

В пресс-службе ГСУ СК России по Московской области уточнили, что, по предварительным данным, в момент происшествия студент находился в состоянии алкогольного опьянения. Жизни и здоровью инспектора, которого он ударил, ничего не угрожает. В отношении студента возбудили уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Ранее полицейские задержали двух мужчин, которые напали на фельдшера скорой помощи в Московской области.