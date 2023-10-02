Пьяный прохожий ранил ножом мужчину в центре Москвы
Сотрудники полиции задержали 60-летнего жителя Подмосковья по подозрению в поножовщине. Предположительно, он ударил ножом в живот незнакомого мужчину, сообщили в пресс-службе МВД Москвы.
По данным ведомства, на Краснопрудной улице столицы нетрезвый прохожий проходил по тротуару мимо двух мужчин, которые о чем-то общались между собой. Внезапно он вклинился в беседу, спровоцировав словесную перепалку.
Во время конфликта злоумышленник, оттолкнув одного из оппонентов, вытащил из кармана нож и ударил им второго мужчину в живот.
Прибывшая на место бригада скорой увезла раненого в больницу. Медики зафиксировали причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи возбудили уголовное дело, подозреваемого отправили в изолятор.
В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что материалы уголовного дела передали в суд для рассмотрения по существу. Мужчина вину свою признал.
Ранее в Москве на Ленинском проспекте прохожий повздорил с мужчиной и пырнул его ножом в живот. После этого нападавший ушел с места, по пути выбросил нож рядом с остановкой общественного транспорта.