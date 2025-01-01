Пьяный подросток зарезал отца в Петербурге за отказ дать ключи от машины

Юноша, по информации собеседника телеканала, пришел домой около двух ночи и с порога потребовал у отца отдать ему ключи от машины, но получил отказ.

«Разъяренный школьник схватил со стола кухонный нож и вонзил его отцу в сердце на глазах у матери и бабушки», - заявил источник.

Он добавил, что от полученного ранения мужчина скончался на месте. Родные вызвали сотрудников полиции, которые задержали подростка. Сейчас криминалисты ведут проверку, после которой примут решение о возбуждении дела об убийстве.

Петербургский СК ранее сообщил о задержании подозреваемого в убийстве двух человек во время застолья, организованного 30 декабря. Задержанный заявил, что нанес своим гостям не менее 100 ударов ножом. В ходе допроса у следователя он полностью признал вину.