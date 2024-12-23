Пьяный петербуржец устроил в магазине погром и уснул на шелковых платьях

Недвижимость на сумму более 200 миллионов рублей изъяла Генеральная прокуратура в ходе изучения дела бывшего начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД Северо-Восточного административного округа Москвы Александра Басова. Об этом сообщил «Коммерсант».

Сам бывший полицейский отбывает наказание в 10 лет колонии за взятку в четыре миллиона рублей. Но прокуратуру заинтересовал большой объем имущества, который остался у семьи осужденного силовика, который предварительно оценили в 206 миллионов рублей.

Вся семья заработать такую сумму не могла. В ведомстве подсчитали официальные доходы Басова, его жены, отца и матери с 2006 по 2022 год, когда полицейский начал подавать декларации. У прокуроров получилась сумма 34 миллиона рублей, которая никак не билась с наличием имущества.

При этом семья регулярно путешествовала, как по России, так и в другие страны, а также тратила большие деньги на покупку одежды, обслуживание жилых помещений и машин. При общем доходе в 34 миллиона рублей позволить такую жизнь они себе не могли.

В надзорном ведомстве не исключили, что оперативник Басов для сокрытия своих криминальных доходов покупал дорогое имущество, которое оформлял на родственников.

Всего прокуратура нашла 15 объектов недвижимости, среди них банный комплекс в Московской области, квартиры в Москве и Подмосковье, земельные участки, пять дорогих автомобилей, а также именные ценные бумаги в паевых фондах.

Первый заместитель генпрокурора России Анатолий Разинкин подал иск к семье Басова об изъятии в доход государства всего нечестно нажитого имущества. Требование представителя надзорного ведомства удовлетворил Ногинский городской суд, а Московский областной суд оставил решение в силе в ответ на апелляцию ответчиков.

Коррупционеры часто прятали незаконно полученные доходы у близких родственников или оформляли на них купленную недвижимость. По версии следствия, так поступил арестованный за коррупцию заместитель министра обороны Тимур Иванов , которому насчитали сумму в 2,18 миллиарда рублей причиненного ущерба.

Также поступал получивший 13 лет колонии строгого режима полковник Дмитрий Захарченко. Даже после вынесения приговора он заявлял, что из найденных восьми миллиардов рублей лишь 93 тысячи принадлежали ему.