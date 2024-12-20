Пьяный отец убил дочь и ранил ножом жену в Ростове-на-Дону

По предварительным данным, семья снимала квартиру в Ростове-на-Дону. В ночь на 19 декабря 37-летний мужчина ударил ножом свою 14-летнюю дочь и супругу. Девочка получила несовместимую с жизнью травму, ее мать доставили в больницу.

Ростовчанин после этого свел счеты с жизнью. В момент преступления он был пьян. Что стало мотивом для жестокого убийства, выяснит следствие.

По данным сайта rostov.kp.ru , женщина с тремя детьми приехала к мужу из Забайкальского края. Она смогла отбиться от пьяного супруга и выскочить с сыновьями в подъезд. Там им помогли жильцы многоэтажки.

В Ростовской области пенсионер застрелил 67-летнюю женщину и ее дочь во время бытовой ссоры, а затем покончил с собой. Следователи установили, что причиной расправы стала личная неприязнь.