Пьяный мужчина застрелил водителя скорой помощи в Подмосковье

Злоумышленник подошел к бригаде скорой в микрорайоне Востряково, выстрелил в 33-летнго водителя и убежал. Потерпевший получил смертельное ранение в шею. Это произошло около 20:30 в пятницу, 2 февраля.

По предварительной версии, между 56-летним местным жителем, который находился в алкогольном опьянении, и сотрудником скорой помощи произошел конфликт. Подозреваемого оперативно задержали и доставили в следственных отдел.

Ранее в Челябинске врачам скорой помощи пришлось вызвать полицию после нападения пациента. Агрессивный мужчина накинулся на медиков с кулаками, также к нему подключились и его родственники.

Правоохранители задержали в Ленобласти врача онкологического центра , которую подозревают в нападении на своего 61-летнего сожителя. Женщина ударила его ножом.