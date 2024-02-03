03 февраля 2024, 02:01

Пьяный мужчина застрелил водителя скорой помощи в Подмосковье

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Мужчина устроил в Домодедове смертельную стрельбу на посту скорой помощи, а затем скрылся. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Злоумышленник подошел к бригаде скорой в микрорайоне Востряково, выстрелил в 33-летнго водителя и убежал. Потерпевший получил смертельное ранение в шею. Это произошло около 20:30 в пятницу, 2 февраля.

По предварительной версии, между 56-летним местным жителем, который находился в алкогольном опьянении, и сотрудником скорой помощи произошел конфликт. Подозреваемого оперативно задержали и доставили в следственных отдел.

Ранее в Челябинске врачам скорой помощи пришлось вызвать полицию после нападения пациента. Агрессивный мужчина накинулся на медиков с кулаками, также к нему подключились и его родственники.

Правоохранители задержали в Ленобласти врача онкологического центра , которую подозревают в нападении на своего 61-летнего сожителя. Женщина ударила его ножом.

Убийства Скорая помощь Водители Полиция
02 февраля 2024, 21:38
Ударивший ребенка под Курском мужчина признал свою вину
РИА «Новости»
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Подозреваемого в покушении на убийство четырехлетнего ребенка задержали в Курской области. На допросе мужчина признался в преступлении, сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Подозреваемый задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения», - указали в сообщении.

Следователи завели уголовное дело о покушении на убийство малолетнего из хулиганских побуждений. Нападение произошло в четверг, 1 февраля. Нетрезвый мужчина подбежал в магазине к четырехлетнему мальчику и ударил его по голове.

По данным курского главка МВД, наряд полиции задержал в магазине Курчатова напавшего на ребенка мужчину. В ходе допроса стало известно, что задержанный приехал в область за день до нападения из другого региона, чтобы найти работу. Также он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Дети Магазины Следственный комитет России
02 февраля 2024, 18:21
Новая знакомая украла у пенсионерки из Москвы драгоценности на 270 тысяч рублей
Unsplash
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Молодая женщина проникла в квартиру 84-летней пенсионерки на улице Профсоюзная и украла деньги и драгоценности стоимостью 270 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По информации ведомства, 34-летняя злоумышленница рассказала женщине, что они якобы встречались раньше и общались, сидя на лавочке. Предложив старушке меда и варенья, женщина проникла в квартиру пенсионерки, чтобы взять у нее банки для угощения.

Она притворилась, что восхищается книгами пожилой женщины, в то время как хозяйка ушла на кухню за емкостями. После того как преступница ушла, сказав, что спешит на работу, хозяйка недосчиталась 17 тысяч рублей и ювелирных изделий. Общий ущерб составил более 270 тысяч рублей.

Злоумышленницу удалось задержать. У нее изъяли украденное кольцо, но большую часть награбленного она успела сдать в ломбард.

Ранее полиция задержала в Москве группу лжекоммунальщиков , обманывавших пенсионеров. Они уговаривали жертв на замену компонентов систем водоснабжения по баснословным ценам.

Прокуратура РФ Пенсионеры Кражи Москва
02 февраля 2024, 17:47
Убийство мужчины на рынке в 2001 году раскрыли в Москве
РИА «Новости»
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Следователи раскрыли убийство, совершенное на Вятском рынке в Москве в 2001 году. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба столичного главка СК.

Согласно данным следствия, вечером 17 сентября 2001 года на территории продуктового рынка в Москве подозреваемый совершил нападение на мужчину и нанес ему удары металлическим предметом. Пострадавший получил черепно-мозговую травму и другие серьезные повреждения, ставшие впоследствии причиной смерти. Убийце удалось скрыться.

Изучая материалы нераскрытых дел, оперативники провели дополнительные экспертизы. Это позволило найти 58-летнего злоумышленника, который находился в Санкт-Петербурге. Его доставили в столицу.

«Следствие намерено ходатайствовать перед Савеловским районным судом города Москвы об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в ведомстве.

Также в столице завершилось расследование уголовного дела об убийстве девушки, которое произошло в 1997 году на востоке города.

Убийства Преступления Следственный комитет России Москва
02 февраля 2024, 17:01
Адвоката Навального объявили в розыск
РИА «Новости»
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В России объявили в розыск адвоката Алексея Навального Ольгу Михайлову. Данные об этом разместили в базе МВД.

В ведомстве указали, что основанием для розыска Михайловой стала статья Уголовного кодекса.

В январе адвокат Навального в соцсетях сообщила, что СК заочно обвинил ее по статье об участии в экстремистском сообществе. В деле также фигурируют ее коллеги - Вадим Кобзев, Алексей Липцер и Игорь Сергунин, - внесенные в список экстремистов и террористов.

Следствие полагает, что адвокаты Навального использовали свой статус, чтобы передавать письма блогера из колонии соратникам. По версии обвинения, таким образом Навальный смог даже в заключении выполнять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества.

Сама Михайлова отметила, что вместе с дочерью уехала за границу.

МВД РФ СК РФ Экстремизм Алексей Навальный

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