Пьяный мужчина в Сочи не смог вести BMW и посадил за руль 11-летнего сына
Мужчина посадил 11-летнего сына за руль BMW X6 в Сочи, поскольку был пьян и не смог вести машину сам. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.
Сотрудники сочинской ГАИ выявили водителя, ехавшего за рулем баварского кроссовера без водительского удостоверения. Проверка показала, что машиной управлял 11-летний ребенок. Мальчику передал управление 38-летний отец, мужчина ехал рядом с сыном на пассажирском сиденье.
«Он пояснил, что не может самостоятельно управлять автомобилем, так как находится в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в городской Госавтоинспекции.
На мужчину составили материал об административном правонарушении по статье о передаче управления транспортным средством человеку, не имеющему права водить ТС. Отцу грозит штраф 30 тысяч рублей, BMW забрали на спецстоянку.
Информацию о случившемся передали в комиссию по делам несовершеннолетних, а также в образовательное учреждение для профилактической работы.
В прошлом году в России предлагали ужесточить наказание за передачу управления автомобилем ребенку. Авторы инициативы призывали заменить штраф 30 тысяч рублей на обязательные работы.