16 февраля 2024, 11:12

Пьяный мужчина угнал машину у курьера в Москве, чтобы доехать до друга

РИА «Новости»
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Курьер службы доставки оставил ключи в замке зажигания автомобиля и зашел в подъезд, чтобы отдать заказ. В результате его авто угнали, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным следствия, пьяный 37-летний злоумышленник успел угнать автомобиль курьера, пока тот относил заказ. Мужчина подошел к машине, сел за руль и начал движение по улицам Таганского района. Доехав до улицы Сергия Радонежского, он бросил похищенную машину и отправился в гости к знакомому.

Однако мужчина не учел, что камеры городского видеонаблюдения засняли момент преступления. Оперативники отследили весь маршрут угнанной иномарки и смогли установить личность похитителя.

«Действия злоумышленника квалифицированы по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Угон“), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре», - отметили в ведомстве.

Ранее первоклассник угнал машину и устроил массовое ДТП в Барнауле.

Преступления Курьеры Москва
16 февраля 2024, 11:41
Убийство 15-летней давности раскрыли в Москве
РИА «Новости»
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Следователи раскрыли убийство мужчины, которое совершили в 2008 году на западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка СК.

По данным следствия, 27 ноября 2008 года пьяный злоумышленник задушил шарфом спящего знакомого на территории строящегося отеля, расположенного на улице Староволынская. После этого он перетащил тело в расположенный вблизи дома овраг. Личные вещи и документы погибшего он выкинул в мусорный контейнер.

«Следователями и криминалистами ГСУ СК России по городу Москве совместно с сотрудниками ГУУР МВД России проанализированы материалы уголовного дела, а также тщательно проверены собранные доказательства», - отметили в ведомстве.

В результате проведенной работы оперативников обвиняемого задержали. Мужчине предъявили обвинение. В ходе допроса он полностью признал вину.

Установлено, что обвиняемого ранее судили за особо тяжкое преступление. Стражи правопорядка собирают улики и закрепляют доказательственную базу.

Telegram-канал «112» уточнил, что злоумышленник и его подельник сами рассказали о содеянном в колониях, где отбывал сроки за другие преступления. Оказалось, что отправить за решетку сразу мужчин не удалось, так как их ранее выдали по запросу Генпрокуратуры Белоруссии. Спустя время один из них приехал в Москву, где его и задержали.

Ранее женщина зарезала знакомую на юге Москвы.

Уголовное дело Убийства Преступления Москва
16 февраля 2024, 11:28
Проигравшего деньги на ставках налетчика на банк поймали в Хабаровске
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Погрязший в долгах житель Хабаровска решил поправить свое финансовое положение, делая ставки на тотализаторе, но это ситуацию только усугубило. В итоге он решил ограбить банк с игрушечным пистолетом и муляжами гранат, сообщила в своем Telegram официальный представитель МВД Ирина Волк.

Известно, что мужчина занимался продажей автомобилей, ввезенных из-за границы. Делать ставки решил, когда этот бизнес перестал приносить прибыль и стал убыточным.

Однако долги хабаровчанина только возросли. Тогда он пошел на крайний шаг - вооружившись игрушечным пистолетом и муляжами гранат, совершил нападение на банк.

«Злоумышленнику удалось похитить порядка 11 миллионов рублей и валюту», - уточнила Волк.

В течение суток сотрудники полиции установили местонахождение и задержали подозреваемого. При обыске у него изъяли более 6,5 миллиона рублей и валюту. Кроме того, правоохранители обнаружили свыше 700 тысяч рублей, которые он планировал отдать тем людям, у которых занимал средства. Деньги мужчина разложил по пачкам, подписав каждую именем кредитора.

«Пять миллионов рублей налетчик успел потратить на погашение долговых обязательств и иные нужды», - уточнили в пресс-службе МВД.

Против хабаровчанина возбудили уголовное дело о разбое.

Банки Полиция
16 февраля 2024, 11:24
Похищенную на Карибских островах яхту нашли в Севастополе
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Похищенную российскими туристами на Карибских островах яхту задержали в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

Российские туристы отдыхали в 2019 году на островах Антигуа и Барбуда. Там соотечественники взяли напрокат парусно-моторную яхту. Она принадлежала иностранной чартерной компании и стоила около 30 миллионов рублей. Россияне перегнали яхту на родину. Один из аферистов зарегистрировал судно по поддельным документам.

Провернув махинацию, они организовали бизнес в России. Аферисты начали сдавать яхту под флагом РФ в аренду для морских прогулок по отечественному и турецкому побережью Черного моря.

«Там транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни», - уточнили в ведомстве.

Яхту задержали. Специалисты провели экспертизу и установили, что судно имеет два идентификационных номера. Один из них - поддельный, его нанесли «кустарным способом». Также яхту не задекларировали. Она не имеет статуса иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила восемь миллионов рублей.

Собственник яхты подтвердил информацию о краже. Королевская полиция Антигуа и Барбуды завела уголовное дело. Главаря преступной банды объявили в международный розыск.

Севастопольская таможня возбудила уголовные дела по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей и о легализации имущества, приобретенного преступным путем.

Уголовное дело Таможня Севастополь Полиция
16 февраля 2024, 09:44
Появилось видео прибытия в Россию экстрадированного с Кипра мошенника
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Кипр по требованию Генпрокуратуры экстрадировал в Россию Бориса Сосина, обвиняемого в мошенничестве с компенсациями за потерю имущества в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного ведомства.

Против Сосина ранее возбудили дело о мошенничестве при получении выплат. По данным следствия, он оказывал платные услуги в получении компенсации за потерю имущества из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В 2014 году обвиняемый вместе с соучастником изготовил фиктивные документы для женщины, чтобы обеспечить ей право на компенсацию за покупку жилого дома.

Подделку использовали для получения почти 2,5 миллиона рублей от департамента строительства и архитектуры Брянской области. При этом доверительнице Сосин и его сообщник передали 1,5 миллиона рублей, а оставшиеся деньги они оставили себе.

Запрос о выдаче Сосина российская сторона направила в октябре 2022 года после задержания его на территории Кипра.

Генпрокуратура РФ Кипр Россия

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