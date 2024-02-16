Пьяный мужчина угнал машину у курьера в Москве, чтобы доехать до друга

По данным следствия, пьяный 37-летний злоумышленник успел угнать автомобиль курьера, пока тот относил заказ. Мужчина подошел к машине, сел за руль и начал движение по улицам Таганского района. Доехав до улицы Сергия Радонежского, он бросил похищенную машину и отправился в гости к знакомому.

Однако мужчина не учел, что камеры городского видеонаблюдения засняли момент преступления. Оперативники отследили весь маршрут угнанной иномарки и смогли установить личность похитителя.

«Действия злоумышленника квалифицированы по статье 166 Уголовного кодекса Российской Федерации („Угон“), его привлечение к уголовной ответственности на контроле в Таганской межрайонной прокуратуре», - отметили в ведомстве.

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