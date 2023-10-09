Пьяный мужчина угнал «Газель» и попал в ДТП в Москве

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По информации ведомства, злоумышленнику легко удалось угнать автомобиль, поскольку он не был заперт, а ключ находился в замке зажигания. На улице Свободы мужчина столкнулся с припаркованной иномаркой, а затем скрылся с места ДТП.

Владелец автомобиля сообщил об угоне в полицию, и сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело. Также правоохранители составили протокол о ДТП. Размер ущерба, нанесенного аварией, предстоит определить.

Ранее четверых подозреваемых в угоне машин Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200 арестовали в Москве.