Пьяный мужчина угнал «Газель» и попал в ДТП в Москве
Ранее судимый 28-летний мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, угнал пассажирскую «Газель» в районе Покровское-Стрешнево в Москве. Его быстро удалось задержать сотрудникам столичной полиции, сообщила пресс-служба МВД.
По информации ведомства, злоумышленнику легко удалось угнать автомобиль, поскольку он не был заперт, а ключ находился в замке зажигания. На улице Свободы мужчина столкнулся с припаркованной иномаркой, а затем скрылся с места ДТП.
Владелец автомобиля сообщил об угоне в полицию, и сотрудники уголовного розыска быстро установили и задержали подозреваемого. Против него возбудили уголовное дело. Также правоохранители составили протокол о ДТП. Размер ущерба, нанесенного аварией, предстоит определить.
Ранее четверых подозреваемых в угоне машин Lexus LX 570 и Toyota Land Cruiser 200 арестовали в Москве.