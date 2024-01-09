Пьяный мужчина угнал автомобиль и попытался дать взятку сотруднику ДПС в Москве

В Москве следователи Бутырского межрайонного отдела возбудили уголовное дело против мужчины, подозреваемого в серии преступлений. Среди них - завладение чужим автомобилем, нетрезвое вождение и покушение на дачу взятки. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка СК.

По версии следствия, гражданин Республики Таджикистан незаконно завладел машиной на одной из стоянок улицы Плещеева в Москве. Когда его остановили сотрудники ДПС и обнаружили у водителя признаки опьянения, мужчина попытался избежать медосвидетельствания, предложив взятку, которую инспектор отказался принять.

Мужчину задержали. Оказалось, что подозреваемого уже лишили права на вождение. Вину он не признал. Начались необходимые следственные мероприятия, а также проверка законности нахождения задержанного в столице.

В конце декабря со стоянки автомойки в центре Москвы украли Lamborgini менеджера автосалона. Стоимость пропавшего авто составляла десятки миллионов рублей.