02 ноября 2023, 09:49

Пьяный мужчина разнес магазин в ХМАО. Хулигана задерживали пятеро полицейских

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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре пьяный мужчина с ножом устроил в магазине погром, ранил посетителя и себя, а потом оказал сопротивление полиции. Видео задержания показали в «ВКонтакте».

Погром случился 1 ноября в продуктовом магазине на территории ТЦ «Подсолнух» в городе Радужный. Пьяный мужчина в алкогольном отделе сбросил бутылки со стеллажей и напал на покупателей. По словам очевидцев, он успел ранить себя и одного мужчину.

«Осторожней, там у него нож. <…> Вроде бы порезал кого-то», - выкрикнул очевидец.

На кадрах видно, что мужчина разбил себе нос. К приезду правоохранителей он сел на пол, начал стучать ногами и рычать. Задерживать дебошира приехали пять сотрудников полиции.

В Пермском крае пьяный мужчина ворвался в школу и угрожал стрельбой. Ему не понравились слишком громкие игры на пришкольной спортплощадке.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пьяный мужчина с ножом устроил в магазине погром, ранил посетителя и себя, а потом оказал сопротивление полиции. Видео задержания показали в «ВКонтакте».

ХМАО Видео Полиция
02 ноября 2023, 08:45
Таксиста во Владивостоке осудят за самоуправство после конфликта со школьницей
Unsplash
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Во Владивостоке таксиста обвинили в самоуправстве за то, что он отобрал сумку у клиентки. В дороге школьница почувствовала себя плохо, но отказалась возмещать затраты на химчистку салона. Мужчине грозит до полугода заключения, сообщило УМВД России по Приморскому краю.

В полицию пожаловался отец 16-летней девушки. Он сказал, что она вернулась домой напуганная и без вещей. Сумка осталась у водителя такси, которое она поймала в районе Набережной улицы.

«По дороге потерпевшей стало плохо, у нее открылась рвота. Водитель начал требовать от пассажирки оплатить расходы на химчистку салона. Завязался конфликт», - сообщили правоохранители.

Девушка выскочила из машины. По версии следствия, водитель схватил ее сумку и уехал. Полицейские разыскали 29-летнего таксиста. Он во всем сознался и раскаялся. Уголовное дело возбудили по части первой статьи 330 УК России «Самоуправство», мужчине грозит до шести месяцев ареста. Отца девушки тоже решили наказать. Его привлекли к ответственности за неисполнение родительских обязанностей и провели профилактическую беседу.

В Москве пассажир напал с ножом на таксиста. По информации правоохранителей, с самого начала поездки клиент провоцировал водителя на конфликт, а потом попытался ударить его в шею.

Уголовное дело МВД РФ Такси Владивосток
02 ноября 2023, 01:26
Судебного пристава застрелили в Рязани в его профессиональный праздник
РИА «Новости»
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В Рязани застрелили начальника отделения службы судебных приставов по городу и Рязанскому району Сергея Калужского. Убийство произошло в микрорайоне Недостоево, об этом сообщило региональное отделение издания kp.ru.

По данным газеты, неизвестный в маске в районе 19:00 выстрелил из автомата в судебного пристава и скрылся. Свидетели отмечают, что одна из пуль попала мужчине в голову.

Сейчас в микрорайоне Недостоево полиция развернула масштабное оцепление, по периметру которого патрулируют сотрудники ППС и кинологи. На месте убийства работают криминалисты. Следователям предстоит выяснить мотивы убийства, это может быть как личный конфликт, так и профессиональная деятельность Калужского.

Официальной информации от правоохранительных органов пока не поступало. Издание отмечает тот факт, что убийство произошло в День судебного пристава.

День судебного пристава отмечают в России 1 ноября. Институт судебных приставов берет свое начало с 1864 года, когда император Александр II утвердил судопроизводственную реформу.

Убийства Стрельба Полиция
01 ноября 2023, 23:19
Появилось видео задержания экс-футболиста Бугаева с наркотиками
unsplash.com
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В Сети появились кадры задержания 42-летнего москвича, бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева. Видео обнародовало Министерство внутренних дел РФ.

На ролике видно, как в ходе досмотра правоохранители изъяли у спортсмена пакет с полкило порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона.

Об этом свидетельствуют результаты экспертизы, заявили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Правоохранители считают, что задержанный намеревался сбыть наркотик в Сочи.

Адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко при этом заверила, что во время задержания у ее подзащитного не было при себе запрещенных веществ. Бугаев также не оказывал сопротивления полицейским, а напротив шел на контакт с ними. Сейчас спортсмен находится под административным арестом, рассказала сторона защиты.

Наркотики Спортсмены МВД РФ
01 ноября 2023, 20:21
Актера из «Глухаря» заочно арестовали по делу о нападении на Брянскую область
pxhere.com
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Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего актера «Театра Луны» Кирилла Канахина. Его подозревают в организации нападений на села в Брянской области, сообщил ТАСС.

Источник в правоохранительных органах уточнил, что обвиняемого объявили в розыск по делу о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности. Вменяемая актеру из «Глухаря» статья предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

После начала СВО Канахин уехал на Украину и вступил в «Русский добровольческий корпус» (РДК)*. Диверсанты 2 марта 2023 года проникли в приграничный район Брянской области. В результате нападения ДРГ пострадал ребенок 2012 год рождения.

ФСБ России ранее сделала официальное предупреждение жителю Москвы за попытку спонсирования РДК*.

Мужчина покупал товары с символикой организации, считая, что средства пойдут на ее финансирование.

* Запрещенная в России организация, организатор которой внесен в список террористов и экстремистов.

Суд Украина

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