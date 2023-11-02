Пьяный мужчина разнес магазин в ХМАО. Хулигана задерживали пятеро полицейских

Погром случился 1 ноября в продуктовом магазине на территории ТЦ «Подсолнух» в городе Радужный. Пьяный мужчина в алкогольном отделе сбросил бутылки со стеллажей и напал на покупателей. По словам очевидцев, он успел ранить себя и одного мужчину.

«Осторожней, там у него нож. <…> Вроде бы порезал кого-то», - выкрикнул очевидец.

На кадрах видно, что мужчина разбил себе нос. К приезду правоохранителей он сел на пол, начал стучать ногами и рычать. Задерживать дебошира приехали пять сотрудников полиции.

В Пермском крае пьяный мужчина ворвался в школу и угрожал стрельбой. Ему не понравились слишком громкие игры на пришкольной спортплощадке.

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре пьяный мужчина с ножом устроил в магазине погром, ранил посетителя и себя, а потом оказал сопротивление полиции. Видео задержания показали в «ВКонтакте».