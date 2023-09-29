Пьяный мужчина раздел курьера службы доставки и отобрал сумку

Илью Сачкова арестовали в 2011 году. По версии следствия, его компания передала секретные сведения представителям иностранной разведки в сфере кибербезопасности.
СМИ со ссылкой на источники связывали уголовное преследование основателя Group-IB с делом бывшего начальника оперативного Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, арестованного в конце 2016 года и осужденного на 22 года колонии.
Считалось, что он передал американским спецслужбам данные хакеров, стоящих за взломом серверов Демократической партии США перед выборами. Россия свою причастность к организации этих кибератак отрицала.
В ведомстве добавили, что с апелляцией об изменении приговора в суд обратились адвокаты осужденного. Но после рассмотрения решение первой инстанции оставили в силе, а жалобу защиты без удовлетворения.
Приговор Илье Сачкову в виде 14 лет колонии строгого режима вынес в конце июля 2023 года Московский городской суд. Кроме лишения свободы предпринимателю выписали штраф в размере 500 тысяч рублей. Представлявший интересы основателя компании Group-IB адвокат Сергей Афанасьев пообещал обжаловать это решение.
Московские следователи задержали двух приятелей школьников из городского округа Химки, сильно избивших подростка. Как сообщила пресс-служба столичного главка СК , новые фигуранты дела вместе с подмосковными знакомыми устраивали драки в торговом центре на Ходынском бульваре.
Установить личности несовершеннолетних правоохранители смогли после изучения записи с камер видеонаблюдения. После задержания подросткам предъявили обвинение в хулиганстве и арестовали.
На минувшей неделе Подмосковный главк СК сообщил о задержании двух школьников из городского округа Химки , которые нападали на подростков, а также вместе с приятелями затевали массовые драки в московском торговом центре, провоцируя посетителей. Все свои действия обвиняемые снимали на видео и публиковали в социальных сетях.
Пока следователи установили только четыре случая нападения. Сейчас правоохранители изучают причастность подростков к другим преступным эпизодам.
Следственный комитет официально не упомянул имя задержанного в своем сообщении, но указал, что данное лицо обвинили в оправдании терроризма. По информации ведомства, в октябре 2023 года он сделал видеозапись с высказываниями, оправдывающими террористическую деятельность, и разместила ее в открытом доступе на своей странице в запрещенной соцсети.
Как сообщила « Российская газета », Якубов процитировал в своем видео Шамиля Басаева. Спортсмен не согласен с обвинениями и не считает себя преступником.
По статье о публичном оправдании терроризма ему грозит до семи лет заключения.
Ранее сообщалось о задержании Якубова , которого прежде объявляли в федеральный розыск.