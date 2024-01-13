Пьяный москвич попытался ограбить сотрудницу кафе, а после напал на полицейских

По данным ведомства, пьяный мужчина в кафе, расположенном на улице Талалихина, пытался отобрать у сотрудницы заведения планшет. Однако женщине удалось отбиться от грабителя.

Выйдя на улицу, москвич начал выяснять отношения с владельцем кафе, с которым у них произошел конфликт из-за личной неприязни. Во время ссоры подозреваемый два раза ударил его по голове.

Дебошира привезли в отдел МВД, где он набросился с кулаками на полицейских. Мужчине предъявили обвинение по трем статьям - об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, покушении на грабеж и применении насилия в отношении представителя власти.

На днях сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.