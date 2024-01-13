13 января 2024, 17:42

Пьяный москвич попытался ограбить сотрудницу кафе, а после напал на полицейских

Читайте нас в: Google Новости

В Москве задержали ранее судимого 51-летнего местного жителя, подозреваемого в попытке грабежа и нападении на полицейских. На время следствия его отправили в СИЗО, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным ведомства, пьяный мужчина в кафе, расположенном на улице Талалихина, пытался отобрать у сотрудницы заведения планшет. Однако женщине удалось отбиться от грабителя.

Выйдя на улицу, москвич начал выяснять отношения с владельцем кафе, с которым у них произошел конфликт из-за личной неприязни. Во время ссоры подозреваемый два раза ударил его по голове.

Дебошира привезли в отдел МВД, где он набросился с кулаками на полицейских. Мужчине предъявили обвинение по трем статьям - об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, покушении на грабеж и применении насилия в отношении представителя власти.

На днях сотрудники полиции задержали двух мужчин по подозрению в нападении на прохожих в центре Москвы. Предположительно, они избили и ограбили как минимум двух молодых людей.

Драки Ограбления Кражи Москва
13 января 2024, 15:26
Мужчина напал с ножом на пенсионерку в Сочи
скриншот видео ГУ МВД по Краснодарскому краю
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудники уголовного розыска задержали 38-летнего подозреваемого в нападении с ножом на пенсионерку в Сочи. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, мужчина по неизвестной причине ударил ножом прохожую на улице Войкова и убежал. Пенсионерку госпитализировали с проникающим ранением живота. Нападавшего задержали в Центральном районе Сочи. С мужчиной проводятся следственные действия.

Силовики возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК РФ).

Ранее в Краснодаре пьяный мужчина беспричинно напал с ножом на нескольких прохожих. Это случилось 2 января. Среди раненых оказалась 11-летняя девочка - ее злоумышленник ранил в плечо. После этого он ранил мужчину в шею и спину, женщину - в лицо. Подозреваемого задержали. Его взяли под стражу до 8 марта. В отношении краснодарца возбудили уголовное дело о хулиганстве.

Задержания Пенсионеры Сочи Полиция
13 января 2024, 13:53
Аферисты обманули ученого РАН из Москвы более чем на шесть миллионов рублей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Москве юрист-ученый Российской академии наук попался на уловки мошенников и лишился больше шести с половиной миллионов рублей. Он занимался разработкой системы борьбы с нарушением банковской тайны, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, в конце прошлого года профессору пришло голосовое сообщение в соцсети от бывшего коллеги из вуза. В нем говорилось, что ученого якобы разыскивает замминистра Минобрнауки.

После этого профессор действительно нашел в Сети такого человека и позвонил ему в приемную, но того не оказалось на месте. Секретарь попросила подождать. Позже мужчине перезвонил неизвестный, представившись чиновником и сообщил, что украинские хакеры взломали сайт Минобрнауки. Якобы мошенники оформляют кредиты на имена ученых, в том числе на него, деньги отправляют армии Украины.

Далее позвонили якобы из Росфинмонитринга и ФСБ и проинструктировали, как можно спасти сбережения с помощью «безопасного счета». В итоге ученый перевел аферистам 6,6 миллиона рублей. Спустя время, осознав, что стал жертвой преступников, потерпевший заявил в полицию.

Мошенники также научились использовать чужие голосовые сообщения для вымогательства денег у россиян. Они используют искусственный интеллект для создания фейковых аудио на основе украденных записей.

Мошенничество Москва
13 января 2024, 12:59
Собиравшего сведения для польских спецслужб россиянина отправили в СИЗО
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Сотрудника режимного предприятия в Пензенской области, которого поймали на связях с польскими спецслужбами, отправили в СИЗО. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Ленинского райсуда Пензы.

Мужчина останется под стражей до 10 марта.

О задержании работника пензенского предприятия ранее сообщили в ФСБ. Отмечалось, что он предоставлял данные, в частности об объемах производства в рамках гособоронзаказа, в обмен на получение постоянного места жительства в Польше.

Во время допроса россиянин признался, что передавал иностранным спецслужбам сведения о расположении объектов на предприятии для нанесения удара по ним. За «сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством» (статья 275.1 УК РФ) ему грозит до восьми лет лишения свободы.

В МИД Польши, однако, отрицают, что задержанный связан со спецслужбами страны. Заместитель главы ведомства Анджей Шейна назвал эту информацию фейком.

Суд ФСБ СИЗО Польша
13 января 2024, 00:14
Мошенники в Воронеже притворились работодателями и украли у россиянки 4,2 миллиона рублей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Воронеже мошенники обманули на 4,2 миллиона рублей женщину, которая хотела устроиться на работу. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

В ведомстве рассказали, что 36-летняя воронежанка разместила объявление о поиске работы на одном из сайтов. Позже ей позвонил мужчина с предложением по удаленной работе. В ходе оформления «работодатель» назвал нестандартные условия перечисления зарплаты. Женщину попросили войти в приложение банка и набрать указанный код.

Когда она выполнила условия, то с карты списали 4900 рублей. Потом мужчина заявил, что на ее имя создали валютный счет, на который нужно перевести крупные суммы для устранения проблем. Потерпевшая согласилась на это, взяла кредиты на себя и на близких. В итоге она перевела аферистам более четырех миллионов рублей.

После произошедшего возбудили уголовное дело. Сейчас правоохранители ищут мошенников.

Ранее аферист обманным путем выманил у москвички около двух миллионов рублей. Он притворялся влюбленным в нее американцем и выпрашивал деньги на разные нужды.

Уголовное дело Деньги

Новости по теме