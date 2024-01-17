17 января 2024, 12:38

Пьяный хабаровчанин избил женщину, снес окно машины скорой помощи и попал на видео

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В Хабаровске пьяный мужчина избил сожительницу, а потом напал на медиков, которые приехали ей помочь. Он разбил окно машины скорой помощи, несколько раз замахнулся на фельдшера и ушел. Видео нападения оказалось в распоряжении «360».

Мужчина выпил и избил свою сожительницу в районе Совхозной улицы. Когда к ней приехала скорая, он переключился на фельдшера. Управление Росгвардии по Хабаровскому краю сообщило, что хабаровчанин оскорблял медиков, угрожал им и мешал работать.

Потерпевшую решили госпитализировать. Мужчина сначала пытался открыть дверь машины скорой помощи, но ее заперли. Тогда он выбил стекло и несколько раз через окно замахнулся на медиков. Водитель нажал на тревожную кнопку вневедомственной охраны. К тому времени дебошир ушел, но его разыскали и задержали.

«При сопровождении в патрульный автомобиль он оказал активное сопротивление сотрудникам вневедомственной охраны. В соответствии с действующим законодательством для задержания подозреваемого росгвардейцы применили физическую силу и специальные средства», - сообщила пресс-служба.

Мужчину увезли в отдел полиции, где установили его личность и допросили. Выяснилось, что 42-летнего хабаровчанина уже неоднократно привлекали к административной ответственности. Правоохранители начали проверку.

В Челябинске мужчина пнул фельдшера скорой помощи ногой в грудь. Росгвардейцы передали его полицейским.

Скорая помощь Видео Росгвардия Избиения
17 января 2024, 12:01
Прокуратура проверит законность получения гражданства участником белгородской банды подростков
РИА «Новости»
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Прокуратура Белгородской области проверит, законно ли получил российское гражданство один из подростков, задержанных за избиения людей в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В прокуратуре уточнили, что правоохранители установили личности шестерых подозреваемых , задержать пока удалось пятерых из них. По данным Следственного комитета России , одним из участников подростковой банды стал 17-летний уроженец Азербайджана.

«Инициирована проверка соблюдения требований миграционного законодательства при получении иностранцем (фигурантом резонансных уголовных дел) гражданства Российской Федерации», - указали в прокуратуре Белгородской области.

Полиция обратила внимание на нападения на жителей Белгорода во время мониторинга СМИ и соцсетей. В интернете появились видео, на которых группа молодых людей избивает и оскорбляет людей. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Прокуратура РФ Преступления Избиения
17 января 2024, 09:29
Большинство участников подростковой банды в Белгороде задержали
РИА «Новости»
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На прохожих в Белгороде нападали шесть человек. Пятерых из них задержали, сообщил РИА «Новости» представитель региональной прокуратуры.

«Группа состоит из шести человек, из которых четверо - несовершеннолетние. Задержано пятеро, один взрослый в розыске», - сообщил он.

Надзорное ведомство проконтролирует проведение проверки, которую устроило УМВД России по Белгороду.

В интернете опубликовали видео, на которых группа подростков оскорбляла и нападала на прохожих. Личности хулиганов установили. По информации Следкома, один из участников банды - 17-летний азербайджанец. По фактам покушения на убийство и возбуждения ненависти либо вражды возбудили уголовное дело.

Аналогичное преступление расследовали в Санкт-Петербурге. Подростки нападали на прохожих у метро и в торговых центрах , снимали избиения на видео и выкладывали в интернет. Подозреваемых задержали, в том числе администратора канала с роликами и предполагаемого главаря.

Драки Прокуратура РФ Мигранты Школьники
17 января 2024, 04:19
Педагогов якутского интерната обвинили в истязании детей
Freepik
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Следователи возбудили уголовное дело об истязании воспитанников специальной школы-интерната для неслышащих в Якутске. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК России по региону в своем Telegram-канале.

По версии следствия, жертвами педагогов стали две воспитанницы интерната 2003 и 2011 годов рождения. Первой они причиняли физические и психические страдания в период с 2009 по 2017 год, второй - с 2022 по 2024 год.

Якутская коррекционная школа-интернат для неслышащих детей оказалась в центре скандала летом 2023 года, когда одна из педагогов записала видео, на котором воспитанники жаловались на постоянные унижения и оскорбления со стороны другой учительницы.

В октябре 2023 года Октябрьский суд Новосибирска арестовал двух воспитательниц частного детсада , которых обвинили в жестоком обращении со своими подопечными. По данным следствия, женщины систематически избивали и истязали дошкольников. От их рук пострадали 10 детей.

Уголовное дело Якутия Суд Дети Россия
17 января 2024, 02:18
Гражданина Таджикистана заподозрили в надругательстве над 15 детьми в России
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Гражданина Таджикистана, подозреваемого в педофилии, задержали в одном из столичных аэропортов. Об этом рассказал руководитель СУ СК РФ по Рязанской области Владимир Никешкин в интервью ГТРК «Ока».

По версии следствия, мужчина совершил как минимум 15 преступлений против половой неприкосновенности детей. Его жертвами обычно становились несовершеннолетние 10-12 лет.

Свои преступления он совершал на Урале, в Приволжском и Центральном округах. В частности, на территории Рязанской области. В итоге его задержали рязанские следователи.

В декабре 2023 года в Тюмени возбудили 10 уголовных против тренера батутного центра. По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении детей. А летом 2023 года он изнасиловал шестиклассницу в своей квартире.

Дети Преступления Педофилы СК РФ Россия Мужчины Таджикистан

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