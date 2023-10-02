Пьяные «спортсмены» разбили гантелей автомобиль в Москве
В Москве двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения с помощью гантели разбили чужой автомобиль. Против них возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.
По данным ведомства, происшествие произошло у дома на улице Барышиха. Там стояла иномарка, которая привлекла внимание двух пьяных «спортсменов». Они взяли пятикилограммовую гантелю и решили потягаться силами с автомобилем.
Злоумышленники разбили кузов, лобовое и заднее стекла, а также боковые зеркала. Общий ущерб составил около 800 тысяч рублей.
«Возбуждено дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде», - уточнили в МВД.
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