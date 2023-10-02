Пьяные «спортсмены» разбили гантелей автомобиль в Москве

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По данным ведомства, происшествие произошло у дома на улице Барышиха. Там стояла иномарка, которая привлекла внимание двух пьяных «спортсменов». Они взяли пятикилограммовую гантелю и решили потягаться силами с автомобилем.

Злоумышленники разбили кузов, лобовое и заднее стекла, а также боковые зеркала. Общий ущерб составил около 800 тысяч рублей.

«Возбуждено дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранты дела находятся под подпиской о невыезде», - уточнили в МВД.

Ранее разбивший несколько машин почтовыми ящиками житель Уфы попал на видео. Предварительно, это произошло в ночь на вторник во дворе дома по улице Зорге.