01 января 2024, 21:50

Пьяные мигранты избили бойцов СВО в Челябинске

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Правоохранители Челябинска задержали троих подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции. Один из них — несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Пр данным ведомства, конфликт произошел в новогоднюю ночь в Советском районе Челябинска. Несколько демобилизованных из зоны специальной военной операции бойцов вместе со своими женами ждали такси. К ним подошли пятеро пьяных иностранцев.

Как рассказал в комментарии RT руководитель проекта «Трезвые дворы» Александр Воложанин, мигранты начали оскорблять одну из женщин. Когда им сделали замечание, иностранцы начали бить военных палками, пинать ногами и распылять в лицо из баллончиков. В результате один из бойцов получил травму глаза.

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве и начали поиски подозреваемых.

Напавших на бойцов мигрантов оперативно задержали. У них обнаружили у орудия преступления. В ближайшее время задержанным предъявят обвинение в хулиганстве и направят в суд ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что число особо тяжких преступлений среди мигрантов в 2023 году выросло.

Правоохранители Челябинска задержали троих подозреваемых в нападении на участников специальной военной операции. Один из них - несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Уголовное дело Мигранты Военные Россия Челябинск
01 января 2024, 22:32
Житель Саратова нашел тело 14-летней девочки в новогоднюю ночь
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следовали открыли уголовное дело по факту смерти 14-летней. Ее тело в новогоднюю ночь нашел житель города Балтай Саратовской области, сообщило региональное управление Следственного комитета (СК) в Telegram-канале.

Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах сообщил, что девочка праздновала Новый год с друзьями.

Затем по какой-то причине она ушла - это было ее решение, ее никто не выгонял. Семья умершей не состоит на учете в психоневрологическом диспансере и других организациях. Прокуратура взяла дело на контроль и изучает подробности смерти несовершеннолетней.

Похожая ситуация случилась и на Урале, где подросток умер на улице , когда шел с вечеринки к подруге, чтобы выяснить с ней отношения. Помириться школьники не смогли, и мальчик ушел, после чего его тело нашли на улице.

Ранее RT сообщал о нахождении тела пенсионерки 70 лет на обочине дороги в Тульской области. Правоохранители обнаружили у нее повреждения в области головы.

Саратов Уголовное дело Школьники Новый год
30 декабря 2023, 22:10
Впервые в России за госизмену осудили подростка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Суд признал виновным 18-летнего жителя города Майкопа в Адыгее по статье о государственной измене. Информацию об этом опубликовали на сайте Верховного суда республики.

В ведомстве отметили, что юноша в период с 23 декабря 2021 года по 8 февраля 2023 года фотографировал места дислокации войсковой части Минобороны России и отправлял снимки украинской стороне. Подросток начал совершать противоправные действия, когда ему еще не было 18 лет.

Свою вину подсудимый признал и раскаялся. Суд присудил ему четыре года заключения под стражей в колонии общего режима. Такое наказание мягче, чем предусмотрено статьей. Пока приговор еще не вступил в законную силу.

Ранее жителя Московской области задержали по подозрению в госизмене. Его обвинили в передаче секретных военных данных Украине. В операции по поимке вероятного шпиона приняли участие сотрудники УФСБ России по Чувашии и управление «К» четвертой службы ФСБ РФ.

Суд Россия
30 декабря 2023, 17:44
Пенсионера до смерти забили ножкой стула на юге Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В Донском районе Южного административного округа Москвы в квартире дома, расположенного на Загородном шоссе, обнаружили тело 68-летнего хозяина. В убийстве заподозрили 33-летнего мужчину, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

В ведомстве уточнили, что пьяный молодой человек в жилище поссорился с пенсионером. Во время конфликта подозреваемый схватил ножку от стула и несколько раз ударил пожилого мужчину.

От полученных травм пострадавший скончался. Сотрудники полиции задержали злоумышленника. Его под контролем прокуратуры планируют привлечь к уголовной ответственности. Правоохранители продолжают устанавливать все причины и обстоятельства убийства.

В Северо-Западном административном округе Москвы также задержали мужчину, подозреваемого в убийстве. Предположительно, он зарезал собственную мать.

Убийства Москва 2023
30 декабря 2023, 13:09
Жителю Подмосковья предъявили обвинение в убийстве отца Легойды
Пресс-служба Следственного комитета
Читайте нас в: Google Новости
Жителю Ленинского городского округа предъявили обвинение в убийстве 90-летнего отца экс-главы пресс-службы патриарха Кирилла Владимира Легойды. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

На допросе 25-летний обвиняемый дал признательные показания и сообщил, что убил пенсионера 29 декабря, после чего похитил у пожилого мужчины 100 тысяч рублей. Злоумышленник оставил тело на обочине дороги.

Следователи и криминалисты провели осмотры и изъяли у подозреваемого образцы для сравнительного исследования.

«Следственные органы ходатайствуют перед судом об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в ведомстве.

Тело Романа Легойды с резаными ранами нашли в районе СНТ «Мещерино-Чурилково» Ленинского городского округа. Правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления в кратчайшие сроки. СК поручил взять ход расследования на особый контроль.

Убийства Россия Следственный комитет России Ленинский округ

Новости по теме