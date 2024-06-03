Пьяные дебоширы устроили стрельбу в ЖК в Балашихе

По словам местной жительницы, один из дебоширов ходил с пистолетом по улице вдоль ЖК. Вместе с приятелем он цеплялся к людям. Приставали они и к мужчинам, и к женщинам. В итоге перепалка с одним из жильцов дошла до рукоприкладства и стрельбы.

«Одного жильца, причем старше его по возрасту, он ударил возле лифта, тот сбежал от него, сел в машину, а он выстрелил в лобовое. Водитель тогда уехал с места, а он побежал за машиной», - добавила собеседница 360.ru.

На место происшествия вызвали полицию, продолжила женщина, но прибывшие правоохранители стрелка ничуть не смущали - он продолжал ругаться и сыпать угрозами.

«В присутствии полицейских он угрожал его жизни и здоровью, говорил: „Я все равно узнаю, где ты живешь, все равно тебя найду и приду“. Он живет в этом ЖК, в этом же подъезде», - добавила она.

Несмотря на то, что стрелок, как оказалось, тоже местный, раньше очевидица его не видела. Получил ли водитель травмы, женщина не уточнила и выразила надежду, что дебоширы понесут наказание за случившееся.

В региональном главке МВД сообщили, что приятелей уже задержали. Одному из них 30 лет, второму 44 года. Травматический пистолет, из которого злоумышленник стрелял по машине, правоохранители изъяли.

Установлено, что конфликт у них вспыхнул с 69-летнем водителем. Во время ссоры один из мужчин ударил пожилого человека по лицу, а потом, когда тот сел в свой автомобиль, выстрелил в лобовое стекло машины.

В пресс-службе отметили, что пистолет, из которого один из дебоширов стрелял по авто, зарегистрирован в установленном порядке. Сейчас полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства ЧП.

«Отрабатывается возможная причастность задержанных к другим противоправным деяниям», - заключили в МВД.