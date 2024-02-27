27 февраля 2024, 14:56

Пьяного москвича задержали за стрельбу на Лесной улице

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Устроившего стрельбу в центре Москвы пьяного мужчину задержали сотрудники Росгвардии. О ЧП на Лесной улице сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал «Тревога» из-за стрельбы поступил патрулировавшему территорию экипажу Росгвардии с одного из охраняемых ресторанов поздней ночью.

Правоохранители оперативно прибыли на место, где администратор заведения объяснила, что на территорию ресторанного дворика заехал автомобиль, из которого доносилась громкая музыка.

После чего, по ее словам, один из пассажиров достал предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил вверх.

«Благодаря профессиональным действиям сотрудников вневедомственной охраны правонарушитель был задержан», - подчеркнули в пресс-службе.

Стрелком оказался 23-летний нетрезвый москвич. При задержании оружия, из которого он стрелял, при нарушителе не обнаружили.

Причину своего поступка мужчина внятно пояснить не смог. Задержанного передали сотрудникам полиции. Все обстоятельства ЧП выясняются.

Стрельба Москва
27 февраля 2024, 12:56
Тело пропавшего осенью парня из Екатеринбурга отправят на экспертизу
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В Свердловской области завершились поиски 21-летнего парня, который исчез осенью 2023 года. Его тело нашли в лесу в Верхней Пышме, сообщил источник E1.RU.

Житель Екатеринбурга 21 октября ушел в пункт выдачи заказов, взяв телефон, банковскую карту и паспорт. С тех пор его не видели. Парня нашли спустя четыре месяца. По словам источника, его тело обнаружили в лесу в Верхней Пышме.

Волонтеры отряда «Прорыв» подтвердили журналистам, что поиски завершили. Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области устроило проверку. Причину смерти установит экспертиза.

«Криминала в ситуации в настоящее время не усматривается», - сказал представитель СК.

В Екатеринбурге умерла зоозащитница Александра Щербакова. Правоохранители заподозрили утечку газа в ее квартире, но проверка не подтвердила эту версию.

Екатеринбург Свердловская область Следственный комитет России
27 февраля 2024, 10:35
Россиянка несколько месяцев избивала дочь на Алтае
РИА «Новости»
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В Горно-Алтайске 35-летней женщине вынесли приговор за истязание дочери и ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в период с марта по май 2023 года многодетная мать истязала свою 13-летнюю дочь. Женщина систематически наносила ребенку побои - руками, ремнем - и хватала за волосы.

Как стало известно, поводами для издевательств стало то, что она якобы не слушалась родительницу и приносила плохие оценки из школы. Однажды девочка не выдержала и рассказала своему классному руководителю о жестоком обращении. Работники образовательного учреждения сообщили об этом в правоохранительные органы.

«Суд с учетом собранных по уголовному делу доказательств признал ее виновной и назначил наказание в виде трех лет одного месяца лишения свободы условно с испытательным сроком один год шесть месяцев», - добавили в ведомстве.

Женщину признали виновной по статьям 117 («Истязание») и 156 («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») Уголовного кодекса Российской Федерации. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее пропавшую в Новосибирске 15-летнюю девочку нашли в Подмосковье.

Уголовное дело Суд Дети
27 февраля 2024, 10:20
Челябинского экс-сотрудника ГИБДД отправили в колонию за мошенничество
РИА «Новости»
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В понедельник, 26 февраля, челябинский суд признал бывшего сотрудника ГИБДД Сергея Алексеева виновным в нескольких случаях мошенничества. Его приговорили к шести годам колонии. Об этом сообщило URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд приговорил признать Алексеева виновным. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Алексееву наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере два миллиона рублей», - говорится в сообщении.

Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших от действий Алексеева на общую сумму 16 миллионов рублей. Бывшего силовика взяли под стражу в зале суда после оглашения вердикта. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Алексеева задержали в августе 2023 года. По данным следствия, мужчина обманывал жителей, предлагая им купить бытовую технику по заниженной стоимости, а после оплаты пропадал, оставляя деньги жертв себе.

Ранее экс-совладельца ЧЭМК Юрия Антипова отпустили из полиции под подписку о невыезде. Его вызвали на допрос по делу о мошенничестве.

Суд Преступления ГИБДД Мошенничество
27 февраля 2024, 09:56
Дело против чиновников о превышении полномочий завели в Саратове
РИА «Новости»
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Следователи СК возбудили два уголовных дела по факту превышения должностными лицами полномочий при строительстве многоквартирных домов в Саратове. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Предварительно, неизвестные лица из числа сотрудников администрации города с 2012 по 2022 год выдали разрешения на строительство жилых домов на участке микрорайона «Солнечный-2». Однако они не соответствовали требованиям нормативов градостроительного проектирования.

Кроме того, они допустили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов в шести жилищно-строительных кооперативах на территории Заводского района.

Злоупотребление полномочиями привело к тому, что часть жителей города перестала получать равный доступ к образовательным учреждениям. Кроме того, права участников долевого строительства на получение жилых помещений также нарушили.

«Указанные уголовные дела будут соединены с ранее возбужденным уголовным делом по факту халатности», - отметили в ведомстве.

Ранее экс-совладельца ЧЭМК отпустили из полиции под подписку о невыезде.

Саратов Уголовное дело Чиновники

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