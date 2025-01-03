Пьяная москвичка украла косметику на 20 тысяч рублей и забыла об этом
Молодая женщина в алкогольном опьянении вломилась ночью в салон красоты и украла товар на 20 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
Пришедшие на работу сотрудники салона обнаружили, что кто-то проник в помещение и присвоил косметику.
«После просмотра камер видеонаблюдения выяснилось, что ночью в помещение незаконно, разбив дверь, проникла неизвестная, которая похитила товары, находящиеся в продаже», - сообщили в прокуратуре.
Полицейские задержали подозреваемую. Женщина заявила, что не помнит о краже, так как была сильно пьяна. Против москвички возбудили уголовное дело о краже с незаконным проникновением.
Перед Новым годом в Подмосковье росгвардейцы задержали мужчину , который украл в супермаркете алкоголь и пытался совершить еще одну кражу. Задержанный оказался местным жителем.