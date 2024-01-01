Публично сжегшую паспорт в Брянске девушку-блогера задержали

По версии следствия, девушка устроила акцию с сожжением своего документа около входа в ночной клуб в Брянске утром в понедельник, 1 января.

В ведомстве подчеркнули, что подобные действия являются грубым оскорблением и издевательством над гражданскими и патриотическими чувствами россиян. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания подозреваемой меры пресечения.

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина первой сообщила о скандальной выходке блогерши со своим паспортом. Она пояснила, что сжигающая документ девушка вела прямую трансляцию в социальных сетях.

Как сообщил RT , после осознания последствий своего поступка девушка сообщила, что взяла уже недействующий паспорт и решила его уничтожить из-за уродливой фотографии. Она подчеркнула, что не позволяла себе никаких антироссийских высказываний.

По данным Telegram-канала Baza , в момент сжигания своего документа девушка находилась в сильном состоянии алкогольного опьянения. Авторы подчеркнули, что все заявления, что блогерша действовала в интересах ВСУ не соответствуют действительности.

Уголовное дело о надругательстве над гербом России завели следователи после скандальной выходки девушки-блогера, устроившей сожжение своего паспорта на публике в Брянске. Как сообщила пресс-служба СК , подозреваемой стала 22-летняя москвичка.