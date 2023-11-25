Псковская семья, где нашли троих мертвых детей, воспитывала еще двоих

«Уполномоченный запросил информацию у органов системы профилактики в отношении многодетной семьи и проводимой с ней работы. Держу на контроле вопрос жизнеустройства еще двух детей из этой семьи», - сказала она.

По словам Соколовой, семья короткий период контролировалась органами опеки, ее сняли с учета в 2020 году.

Тела восьмилетней девочки, ее братьев 2019 и 2023 годов рождения накануне обнаружили в квартире в Великих Луках. Следственный комитет возбудил уголовное дело Правоохранители задержали мать погибших детей. По предварительной версии, она могла заморить их голодом и избивала. Выжить смог старший ребенок, которого забрала бабушка, и пятилетняя девочка - она прожила в квартире с телами братьев три месяца.