Псковская пара напала на полицейских с вилами и ножом

Читайте нас в:

Полицейские и сотрудники службы соцзащиты прибыли в деревню накануне около 12:00. Согласно данным СМИ, поводом для визита стало беспокойство соседей, которые не видели 10-летнего ребенка с лета. Когда правоохранители решили проверить документы у его 32-летней матери и ее 40-летнего сожителя, то, по информации СУ СК по Псковской области, у сожителей не оказалось паспортов. Им предложили проследовать в отдел для установления личности. Мужчина и женщина повели себя неадекватно - напали на правоохранителей и сбежали.

Позже их вместе с ребенком нашли в «лесисто-болотистой местности» у соседней деревни. При себе у них были обрез гладкоствольного оружия с патронами и шесть ножей. Пару задержали.

Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (статья 317 УК РФ). По данным СМИ, женщина получила 10 ножевых ранений.

Следствие будет ходатайствовать о взятии сожителей под стражу. Расследование дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства нападения.

Сожители в одной из деревень Псковской области напали на сотрудников полиции, которые вместе с представителями соцзащиты пришли проверить условия проживания их ребенка. В итоге старшей участковой потребовалась госпитализация. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по региону. По информации Telegram-канала Shot , пара вооружилась вилами и ножом.